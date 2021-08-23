Сидорчук провел свой 350-й матч на профессиональном уровне

В поединке 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна" свой 350-й матч в составе разных клубов и сборной Украины провел капитан " бело-синих " Сергей Сидорчук.

Сейчас на счету Сергея 210 игр в чемпионатах, 31 – в Кубке, 62 – в еврокубках, 6 – в Суперкубке и 41 – в сборной Украины.

Напомним, что кроме киевского "Динамо" в УПЛ Сидорчук выступал за запорожский "Металлург".