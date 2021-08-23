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Сидорчук провел свой 350-й матч на профессиональном уровне
Достойный юбилей капитана киевлян
В поединке 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна" свой 350-й матч в составе разных клубов и сборной Украины провел капитан "
Сейчас на счету Сергея 210 игр в чемпионатах, 31 – в Кубке, 62 – в еврокубках, 6 – в Суперкубке и 41 – в сборной Украины.
Напомним, что кроме киевского "Динамо" в УПЛ Сидорчук выступал за запорожский "Металлург".
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Источник:ФК Динамо
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23.08.2021 в 20:09
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