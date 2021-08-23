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Сидорчук провел свой 350-й матч на профессиональном уровне

Премьер-лига
(1 голосов)

Достойный юбилей капитана киевлян

Сидорчук провел свой 350-й матч на профессиональном уровне

Новина українською

В поединке 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна" свой 350-й матч в составе разных клубов и сборной Украины провел капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

Сейчас на счету Сергея 210 игр в чемпионатах, 31 – в Кубке, 62 – в еврокубках, 6 – в Суперкубке и 41 – в сборной Украины.

Напомним, что кроме киевского "Динамо" в УПЛ Сидорчук выступал за запорожский "Металлург".

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 20:09
Питарчук провел 350 матч в карьере - очень важная новость.
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