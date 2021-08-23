  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Соскучился. Рад вернуться в основу Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Соскучился. Рад вернуться в основу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей снова в обойме

Пятов: Соскучился. Рад вернуться в основу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о матче c "Черноморцем" (3:0), в котором кипер вернулся в стартовый состав "горняков".

– Андрей, прокомментируй матч с "Черноморцем".

– Тяжелая игра. Мы немного не разобрались, когда у них удалили футболиста. Мы неправильно перестраивались, а пока скорректировали игру, "Черноморец" создал пару моментов. Может, были расслаблены, но результат есть.

– На матче присутствовало больше 12 тысяч болельщиков. В Украине давно не было такого ажиотажа на матчах чемпионата.

– Честно, очень приятно! Мы скучаем, болельщики скучают. По-моему, больше двух лет не играли в Одессе, в последний раз здесь был матч за Суперкубок. Супер!

Читайте такжеПетраков довызвал на сентябрьские матчи сборной двух вратарей

– Как повлияли на ход матча незасчитанные голы после просмотра VAR?

– Это же не первый год, уже пару лет играем с VAR. Если было нарушение или офсайд, то, конечно, гол не был засчитан. Также было удаление. Я по реакции Алана понял, что соперник сыграл жестко. Судья взял паузу и посмотрел эпизод, хотя я этого момента не видел. Но если никто не спорил, значит, все заслужено.

– Как оценишь свою игру в эпизоде с пропущенным мячом, который впоследствии не был засчитан?

– Я пытался перевести удар, мяч попал в плечо и залетел. Это рабочие моменты, я давно не играл, прошло время. Ничего, главное, что потом мы исправили ошибки и забили еще.

– Ты не играл за "Шахтер" с ноября 2020-го. Как впечатления после возвращения?

– Соскучился, конечно. Рад вернуться, надеюсь, мы будем дальше продолжать все вместе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
23.08.2021 в 20:20
Ляпов отработанный материал, главное вовремя уйти, жадность сильнее, лучше бы молодежь тренировал.
Ответить
+1
-1
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 19:55
Никто не спорил. А що, хіба це перспективно?
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 19:47
Красавчик! Верим в Пятова!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...