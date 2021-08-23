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Пятов: Соскучился. Рад вернуться в основу Шахтера
Андрей снова в обойме
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал
– Андрей, прокомментируй матч с "Черноморцем".
– Тяжелая игра. Мы немного не разобрались, когда у них удалили футболиста. Мы неправильно перестраивались, а пока скорректировали игру, "Черноморец" создал пару моментов. Может, были расслаблены, но результат есть.
– На матче присутствовало больше 12 тысяч болельщиков. В Украине давно не было такого ажиотажа на матчах чемпионата.
– Честно, очень приятно! Мы скучаем, болельщики скучают. По-моему, больше двух лет не играли в Одессе, в последний раз здесь был матч за Суперкубок. Супер!
– Как повлияли на ход матча незасчитанные голы после просмотра VAR?
– Это же не первый год, уже пару лет играем с VAR. Если было нарушение или офсайд, то, конечно, гол не был засчитан. Также было удаление. Я по реакции Алана понял, что соперник сыграл жестко. Судья взял паузу и посмотрел эпизод, хотя я этого момента не видел. Но если никто не спорил, значит, все заслужено.
– Как оценишь свою игру в эпизоде с пропущенным мячом, который впоследствии не был засчитан?
– Я пытался перевести удар, мяч попал в плечо и залетел. Это рабочие моменты, я давно не играл, прошло время. Ничего, главное, что потом мы исправили ошибки и забили еще.
– Ты не играл за "Шахтер" с ноября 2020-го. Как впечатления после возвращения?
– Соскучился, конечно. Рад вернуться, надеюсь, мы будем дальше продолжать все вместе.
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