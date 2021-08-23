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Остап Маркевич: Буяльский - это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал
Тренер рассказал, кого из украинцев УПЛ хотел бы видеть в Мариуполе
Главный тренер "
- Кого бы пригласили в "Мариуполь" из УПЛ, если бы любой из них согласился? Назовите топ-3.
– Не хочу никого обижать. Из украинцев мне сразу приходит на мысль Буяльский. Это очень серьезный футболист, который живет правильно, идет правильным путем, говорит правильные вещи. С него можно брать пример.
Таким же поведением он отличается на поле. Это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал. В "Динамо" есть еще достойные украинские парни. Но Виталий мне очень нравится.
В "Шахтере" есть Степаненко. Он тоже пример для всех. Действительно хороший футболист.
Очень нравится Тотовицкий. Он должен был бы попасть хотя бы в расширенный список сборной. Возможно, нужно прибавить в защите. Уверен, тогда он будет в сборной.
Кочергин очень хороший футболист. Их много. Среди украинцев есть много ребят, у которых есть талант, физические и технические возможности. Но ментальность – идти до конца. Если они ее поймут, хороших футболистов будет намного больше.
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