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Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучшие кадры с центрального поединка 5-го тура УПЛ

Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Главным событием пятого тура УПЛ была встреча лидера чемпионата после четырех сыгранных раундов - "Десны" с победителем прошлого сезона киевским "Динамо". Но борьбы на этот раз не получилось - бело-синие одержали более чем убедительную победу, забив в ворота соперника четыре сухих мяча. Как "Динамо" громило черниговскую команду, смотрите в фото репортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 1Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 2Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 3Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 4Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 5Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 6Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 7Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 8Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 9Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 10Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 11Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 12Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 13Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 14Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 15Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 16Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 17Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 18Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 19Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 20Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 21Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 22Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 23Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 24Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 25Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 26Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 27Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 28Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 29Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 30Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 31Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 32Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 33Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 34Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 35Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 36Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 37Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 38Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 39Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 40Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 41Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 42Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 43Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 44Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 45Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 46Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна - фото 47
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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) фото
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 19:46
Чемпион - голубых гопников!
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