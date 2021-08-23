Урок от чемпиона. ФОТО репортаж с матча Динамо - Десна

Главным событием пятого тура УПЛ была встреча лидера чемпионата после четырех сыгранных раундов - "Десны" с победителем прошлого сезона киевским "Динамо". Но борьбы на этот раз не получилось - бело-синие одержали более чем убедительную победу, забив в ворота соперника четыре сухих мяча. Как "Динамо" громило черниговскую команду, смотрите в фото репортаже Александра Приходько.

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