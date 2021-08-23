Львов - Ингулец 1:2. Петровское воодушевление

"Ингулец" ехал во Львов полон вдохновения после завоеванной ничьей в игре с "Динамо". Спрогнозировать, какой эффект будет иметь такой результат, трудно. Чаще бывает, что середняк или команда из нижней части турнирной таблицы слишком много отдает эмоциональных и физических сил в игре с грандом. Поэтому в поединке с равными себе выглядит плохо. Впрочем, бывают ситуации, когда наоборот команда получает большую дозу уверенности и открывает в себе скрытые резервы.

В начале матча против "Львова" казалось, что в случае с "Ингульцом" будет именно первый вариант. Петровцы позволили хозяевам больше контролировать мяч, хотя и без особых обострений. Но уже первый момент у ворот Богдана Шуста завершился голом. К результативному действию привело исключительно индивидуальное мастерство отдельно взятого исполнителя, в данном случае Максима Грисько. После подачи с фланга защитник "Ингульца" зажег свечу, мяч опустился на линию штрафной, где именно находился правый вингер "Львова". Первым касанием грудью Максим обработал очень непростой мяч, а вторым пробил в нижний угол. Шуст, закрытый большим количеством игроков, среагировал на прицельный выстрел с небольшим опозданием.

Получив преимущество, "Львов" вежливо отдал центр поля "Ингульцу", рассчитывая того ловить на контратаках. Учитывая, что петровцы выглядели очень серо, план был близок к идеальному.

Гостям понадобилось больше десяти минут, чтобы наконец прийти в себя. Призывом к действиям стал момент, организованный Евгением Запорожцем. Центральный хавбек совершил рывок метров на 30, обыгрался с Полегенько, вышел на ворота под острым углом и сделал непонятно что - то ли ударил, то ли отдал пас. В любом случае в ворота не попал. Почти сразу Запорожец вывел на удар Бартуловича, но опытный хорват, пробивая с 12-ти метров без сопротивления (где были опорные хавбека "Львова", непонятно), не попал в ворота.

На определенный период на поле воцарилось затишье, но последние пять минут первого тайма прошли под знаком Артема Ситала. Сначала удар (и попытку Запорожца) заблокировали защитники. К тому же "Львов" рванул в контратаку, в которой Ренан пытался закрутить мяч в дальний угол, но получилось точно в руки. Затем Ситало нанес удар головой после подачи углового - точно по центру. А в завершение пробежал с мячом полполя, легко продавил 19-летнего Богдана Крушинского, который неожиданно заменил в центре обороны Романчука, и уже пытался обыграть Ильющенкова, чтобы завести в пустые ворота - голкипер в данном эпизоде ​​сыграл идеально.

Активность "Ингульца" перед перерывом должна была насторожить "Львов", однако Анатолий Бессмертный, похоже, не смог достучаться до своих подопечных. Зато Сергею Лавриненко удалось вдохновить свою команду, которая буквально со старта второй половины игры бросилась на штурм ворот соперника.

Уже в первой атаке Ситало пятой едва не переправил мяч в ворота после серии рикошетов в штрафной - на пути стал Махмутович (мяч попал в руку, но расстояние там было минимальная, Анастасия Романюк и ее помощницы скорее в эпизоде ​​разобрались правильно). "Ингулец" продолжил атаку вторым темпом и после подачи с фланга тот же Ситало бьет головой в девятку - Ильющенков парирует. Не успела 47-й минута закончиться, как Артем повторил свой удар, только уже бил в противоположную верхний угол и снова кипер сорвал аплодисменты немногочисленной публики.

Впрочем, уже через пять минут петровцам удался отработанный элемент. Только теперь Ситало стянул на себя максимальное внимание, а подача от Опанасенко пошла на Козака - тот с линии вратарской пробил уже мимо Ильющенкова. Гол, похоже, окончательно выбил львовян из колеи. Иначе трудно объяснить их провал в следующее мгновение после того, как они разыграли мяч. Быстрая потеря, пас на Запорожца, а тот забрасывает мяч на ход Ситало - на встречу почему-то бросается Ильющенков (рядом с форвардом все же был защитник), а Артему этого и надо было - он легко перебрасывает вратаря - 1:2 за две минуты.

Было бы что-то фантастическое, если бы уже в следующей атаке Ренан сравнял счет. Бразилец обыграл Ковалева и вышел на свидание с Шустом, но переиграть голкипера, которому помогали другие игроки, нападающий "Львова" не смог.

Понятно, что "Львов" должен был перестроиться и снова начать играть первым номером, но против него действовал уже другой "Ингулец" - максимально спокойный и собранный. По большому счет в оставшееся время у "Львова" было только две возможности, чтобы отыграться. После прострела Эрнеста Ренан не попал в ворота, а Грисьо не сумел подправить траекторию, еще однажды Махмутович замыкал головой подачу с углового - выше. В других ситуация Шуст и защита "Ингульца" в целом спокойно выполняли свою работу.

"Ингулец" в свою очередь особенно не рвался вперед, но мог досрочно закрыть поединок, если бы на 77-й минуте Шарай реализовал чистый выход один на один с Ильющенкова. Левому хавбеку мяч сбросил Ситало, он сделал все правильно, бил сходу, но голкипер снова спас. Последние же 15-20 минут вышли размытыми большим количеством замен, которые проводили оба тренера. Шина за счет своей скорости мог претендовать на то, чтобы стать спасителем "Львова", но петровцы совместными усилиями его нейтрализовали. "Ингулец" в этот вечер был лучшим - его подвиг в игре с фаворитом все же стал мотивирующим фактором в следующем матче. Команда Лавриненко поднимается с зоны вылета на 13-ю строчку, имея равное количество очков с "Рухом" и "Минаем", "Львов" - предпоследний.

Украинская Премьер-лига. Пятый тур

23 августа. Львов. "Арена Львов"

"Львов" - "Ингулец" 1:2

Голы: Грисьо 14 – Козак 53 (Опанасенко), 54 Ситало 54 (Запорожец)

"Львов": Ильющенков – Зозуля, Махмутович, Крушинский, Якимец – Довгий (Брикнер 72), Политыло (Чирьяк 83) – Грисьо (Ныч 72), Тавареш (Шина 71), Эрнест (Семенив 86) – Ренан Оливейра

Тренер: Анатолий Безсмертный

"Ингулец": Шуст – Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко – Шишка (Поспелов 89) – Шарай (Асмелаш 89), Бартулович (Коваленко 65), Запорожец, Козак (Коробенко 64) – Ситало (Гопей 79)

Тренер: Сергей Лавриненко

Арбитр: Анастасия Романюк

Предупреждения: Довгий 45+1