Выберите лучший гол 5-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Мы не могли нарадоваться большим количеством красивых голов в первых турах нового сезона, но пятый раунд превзошел все ожидания. В общем команды забили 23 мяча в восьми матчах и почти каждый второй удар попал в наш хит-парад и соответственно претендует на почетное звание лучшего в пятом туре. Голы традиционно идут в хронологическом порядке.

"Ворскла" победила на своем поле "Металлист 1925" 2:0, первый гол - авторства капитана команды Владимира Чеснакова, который точно пробил сходу

Георгий Судаков из "Шахтера" начал погром "Черноморца", поставив точку в многоходовой комбинации

А вот Манор Соломон завершил разгром одесситов фирменным ударом с угла штрафной

"Днепр-1" красиво победил "Рух". Оба гола в нашем хит-параде. Сначала отличился Даниил Игнатенко пушечным выстрелом без разбега

Потом чудеса техники продемонстрировал Александр Назаренко, который в этом сезоне регулярно попадает в наш хит-парад

Егор Назарина из "Зари" открыл голевую феерию в матче с "Мариуполем"

Иранец Захеди Шахаб в этой игре отметился дублем. При этом оба гола получились весьма неплохие, мы остановились на втором, где было больше командной работы

"Мариуполь" едва не совершил легендарный камбэк, не хватило одного гола. При этом третий от азовцев заслуживает вашего внимания. Постарался 18-летний Артур Микитишин

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский сильно начал этот чемпионат. У него уже четыре забитых мяча, два из которых - в игре с "Десной". Первый вашему вниманию

Наконец не испортил картины и матч "Львов" - "Ингулец". Хозяева проиграли 1:2, но их гол в исполнении Максима Грисьо тоже претендует на звание лучшего