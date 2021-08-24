Статус фаворита Колосу не идет. О чём говорить после пятого тура УПЛ

Для "Десны" бремя лидерства оказалось слишком тяжелым

Немало разговоров про "Десну" как о лидере чемпионата (со стопроцентным результатом) было после четвертого тура. Ситуация казалась неоднозначной: с одной стороны, черниговцы хорошо играют на атаку, с другой – часто ошибаются в защите. В конце концов, порой команде Рябоконя просто везло взять максимум (как, например, гол Безбородько "Мариуполю" из офсайда или ошибка голкипера "Днепра-1" Паста).

Матч против "Динамо" был настоящим мерилом, и оказалось, что бремя лидерства для "Десны" слишком тяжелое. Дело даже не в поражении, а в том, как это поражение потерпели черниговцы. В стиле игры вторым номером. "Динамо", включив темп, заставило "Десну" работать на таких скоростях, которые этой команде не свойственны. В первом тайме еще были какие-никакие моменты после контратак (подача / удар Калитвинцева, прострел Картушова), во втором все было практически беззаботно для соперника.

"Динамо" провело отличный матч – но это не сюрприз. Было понятно, что киевляне могут играть именно так. Что будут заведенными после осечки с "Ингульцом". Непонятно было, выдержит ли натиск "Десна", которая до этого не проигрывала киевлянам в четырех матчах подряд и заявляла о высоких амбициях. Безусловно, одно поражение эти амбиции не перечеркивает, но матч показал, что "Десне" стоит знать свое место. Борьба за третью строчку – да, за что больше – нет. Игорь Семйон

Статус фаворита "Колосу" не идет

На старте нового сезона тяжелее других приходится Руслану Костышину. Его команда до прошедшего тура еще не проигрывала в основное время, однако ни разу не показала содержательный футбол. Печальное начало для четвертого места прошлого сезона. И как нам кажется, именно заданная планка мешает ковалевцам на старте новой кампании.

Еще несколько лет назад "Колос" бы не мог считаться фаворитом в матче с "Александрией", однако в воскресенье на стороне ковалевцев был перевес у букмекеров. Как и до этого в матчах с "Рухом" и Карагандой. Новый статус вынуждает команду стараться играть первым номером, чего они в принципе не умеют. Моменты создаются туго, а наибольшую опасность ковалевцы создают либо после стандартов, либо во время сумбурных навалов. Самого футбола нет. А участник еврокубков должен уметь не только защищаться.

Многие хвалили "Колос" за характер, за счет которого команда немалого добилась за последнее время. Это имеет место. Однако параллельно нужно понимать, что на одном характере и боевом духе долго выезжать не получится. Вариантов у Руслана Костышина два - выводить ковалевцев на новый уровень или уменьшать аппетиты. Пока "Колос" не похож на команду, которая готова к борьбе за еврокубки. Георгий Грошев

Счёт 3:4 не может радовать ни "Мариуполь", ни "Зарю"

В Мариуполе выдали самый эпичный матч как минимум текущего тура. Фаворит вёл по ходу игры с более чем убедительными счетами 0:3 и 1:4, однако едва не упустил два балла, из-за чего, конечно же, Виктор Скрипник выглядел после игры нервным. Его команде в четверг отыгрываться в матче против "Рапида" как раз со счёта 0:3, на выходных луганчане добились такого результата за полчаса, но едва не опозорились в поединке против одной из худших команд старта чемпионата. В чём здесь позитив?

У "Мариуполя" же вообще появилась интересная фишка: по игре (иногда и по счёту) побеждать в дебюте встречи, но потом проваливаться до уровня середняка первой лиги. Причём, соперники не всегда прибавляют. Прибавила ли "Заря" в субботу? Не особо. Луганчане действовали от соперника, который с двадцатой минуты просто размяк. Да, в конце у приазовцев получилось забить дважды. Но из игры такое развитие событий не исходило.

Счёт 3:4 выглядит очень красиво. Но для болельщика. А если судить не по цифрам на табло, а посмотреть сам поединок, то должно возникнуть очень много вопросов. Одним с таким успехом не выбраться из зоны вылета, а другим - нечего мечтать даже о ТОП-3. Александр Рыженко

"Металлист 1925" перегорел. Удачный старт сезона – еще не гарантия долговременного успеха

Очень интересная ситуация: "Металлист 1925" провел в прошлом туре неплохую игру против "Шахтера", да и вообще выдал приличный старт сезона. "Ворскла" с "Вересом" больше мучилась, чем играла в футбол. Поэтому если оценивать предысторию очного поединка полтавчан и харьковчан, то борьба между ними должна была быть конкурентной.

Но на самом деле получилось иначе: несмотря на заработанный пенальти, несмотря на более высокий, чем у "Ворсклы", показатель ожидаемых голов, "Металлист 1925" заслуженно проиграл. Можно даже говорить "проиграл в одни ворота". Харьковчане позволяли "Ворскле" разыгрывать так называемую "тики-таку" – визуально казалось, что было очень много коротких и средних передач с продвижением вперед, полтавчане имели достаточно времени для подготовки атак.

Поэтому два пропущенных по такой игре – это еще не самое худшее, что могло случиться. "Металлист 1925" откровенно плохо подготовился к этому поединку и причины могут скрываться в психологии. Не уверовали ли харьковчане в собственную неуязвимость после матча с "Шахтером"? Не взлетели ли к облакам после в целом удачного старта в сезоне? Если оценивать холодной головой, то достижения МХ1925 можно объяснить эмоциями от дебюта, а также фактором неожиданности. На длинной дистанции такие методы не работают.

Поэтому надо опускаться на землю и работать. Потому что если такая игра, как в Полтаве, станет для "Металлиста 1925" обычным делом, недалеко будет от зоны вылета. Игорь Семйон

"Черноморец" сыграл в удобный для "Шахтера" футбол

Начнем с того, что "Черноморец" удивил. Команда из нижней части таблицы принесла немало проблем "Шахтеру", создавала моменты, атаковала, однако быстрое удаление и севшие батарейки не позволили "морякам" замахнуться на сенсацию. Одесситы старались играть дерзко, открыто, одним словом, подарили болельщикам футболом. И это все было удобно для "Шахтера".

Чем больше "Черноморец" старался атаковать, тем больше пространства было сзади. Этим и пользовались игроки "горняков". Мудрик, Судаков, Патрик и остальные смотрелись хорошо, потому что умеют играть на пространстве. Наибольшие проблемы у вице-чемпиона возникают против автобуса, но если соперник дает играть, то с вероятностью в 99 процентов, для него все закончится плачевно. В таком открытом футболе решает уровень игроков, а тут с "Шахтером" мало кто может тягаться в УПЛ.

Главный итог: "Черноморец" сыграл классно, но удобно для "Шахтера". Зрителям понравилась игра, стадион поддерживал команду, а значит, что Юрий Мороз все сделал правильно. Теперь интересно посмотреть, как команда будет показывать себя дальше. Георгий Грошев

"Днепр-1" способен доминировать. Этому могут завидовать многие участники УПЛ

"Днепр-1" комплименты получал и за предыдущие поединки. Даже те, в которых не удавалось брать три очка. Но постоянно были какие-то нюансы: то проблемы с дисциплиной и удаления, то остановка во втором тайме. В поединке же против "Руха" все было безупречно.

Два гола-красавца, более 110 атак, более семидесяти опасных атак, около десяти явных голевых моментов. В конце концов, 20 ударов по воротам (восемнадцать – по другим данным). Это доминантный стиль, которому могут завидовать многие участники УПЛ. И не надо говорить о немощности соперника. "Рух" – типичный образец украинского середняка, с приличным кадровым наполнением и тренерской дисциплиной. Но шансов не проиграть почти не было: даже когда в конце игрового времени "Рух" создавал моменты, это был не штурм чужих ворот, а просто "боксерский" размен, который шел на пользу тому, кто выигрывал по очкам (то есть, "Днепру-1 ").

На команду Йовичевича приятно смотреть. Важно, чтобы свой азарт коллектив сохранил до конца сезона. И тогда еврокубковая зона от днепрян не убежит. Игорь Семйон

"Верес" может благодарить судьбу за удачный результат в матче с "Минаем"

Кстати, судьба в данном конкретном случае имеет вполне конкретное имя - "Минай". Закарпатцы больше владели мячом, чаще подходили к чужим воротам, даже чаще угрожали. Но что по итогу? Ноль. Даже пенальти не реализовали. Голевой удар Роберта Гегедоша был очень хорош. Проблема только в том, что такой удар за 90 минут был всего один. Можно вспомнить ещё свободный с линии вратарской, но даже его ровенчане не завершили попаданием в створ ворот.

Мы говорили ранее и повторим это сейчас, несмотря на положительный результат. Нынешний состав Юрия Вирта не способен бороться даже за середину таблицы. Сейчас повезло отскочить не вопреки силе соперника, а благодаря тому, что он такой же слабый.

А знаете, что самое странное в этой победе? Иван Надеин выделил за этот успех самые большие премиальные в истории клуба. Как это коррелируется с игрой команды - вот главный вопрос.

Кстати, в абзаце о составе можете просто поменять Юрия Вирта на Василия Кобина, и получится тот же итог. Другой вопрос, что к такому "Минаю" мы отчасти привыкли ещё в прошлом сезоне. Сейчас мы наблюдаем просто продолжение той же истории.

Финализируя. "Верес" и "Минай" - это не плохие клубы. У обоих есть своя аутентичность. Но она не должна проявляться только в борьбе за выживание. Александр Рыженко