30 лет Независимости - 30 футбольных звезд Украины

Украина празднует 30 лет со дня возобновления Независимости. Это почти треть века - период времени, за который успели вырасти поколения, которые и понятия не имеют, что такое СССР, перестройка или бурные 90-е. Получив свободу как подарок судьбы, сейчас нам приходится бороться за неё ценой многих жизней. Да, у государства Украина немало проблем, требующих решения тяжелой и кропотливой работой. Но за эти 30 лет было немало такого, чем мы, украинцы, действительно можем гордиться. В частности, и в футболе. В символическую дату UA-Футбол подготовил свой список из 30 лучших игроков, которые писали, а некоторые и до сих пор пишут историю независимого украинского футбола.

Сергей Ателькин. Нападающий родом из Львова, но свою карьеру связал с клубом из другой части нашей страны. Ателькина явно приносил успех командам, за которые выступал. 1995 "Шахтер" с ним в старте выиграл дебютный трофей - Кубок Украины. Через год после этого без Ателькина "Кремень" не сохранил бы прописку в украинской Высшей лиге и не добрался до полуфинала Кубка. В 1997-м "Шахтер" не выиграл бы второй Кубок Украины и не стал только второй раз в истории вице-чемпионом Украины. Форвард в конце 90-х не побоялся бросить вызов самому себе и даже поехать в Серию А, хотя там и позже в Португалии большой карьеры сделать не удалось. Однако ему, похоже, судьбой было написано творить историю "Шахтера", ведь после своего возвращения победным голом в легендарной квалификации ЛЧ с "Славией" Сергей вывел дончан в дебютный групповой этап турнира.

Андрей Воробей. Стремительный взлет его карьеры начался тогда, когда имена Шевченко и Реброва уже гремели в Европе. В сезоне 2000-2001 он выиграл бомбардирскую гонку, забив 21 гол. Тогда же он эффектно забивал в матчах против лондонского "Арсенала" и "Лацио" в Лиге Чемпионов. Когда в конце 2000-го Украина минимально обыграла Норвегию, Шевченко ассистировал именно Воробей. Казалось, с таким бомбардиром в составе "Шахтер" наконец пошатнет гегемонию "Динамо". Донецкому клубу действительно удалось это сделать, но команда строилась уже не вокруг Андрея. С каждым новым тренером он отходил на дальний план, пока не был вынужден покинуть Донецк. В конце концов, он еще немало поиграл за "Днепр", "Арсенал" и "Металлист" и стал одним из трех украинских футболистов, кому удалось преодолеть отметку в 100 голов в высшем дивизионе.

Андрей Воронин. Можно ли стать значимым игроком в истории украинского футбола, не сыграв при этом в местном чемпионате? Воронин отвечает: "можно". Еще в 15 лет Андрей переехал из Одессы в Германию, где сделал себе имя, заслужил право вызываться в национальную команду и даже наиграл на трансфер в "Ливерпуль". На Туманном Альбионе его дела шли не очень (38 матчей, шесть голов), однако в "Байере", "Герте" и "Майнце" все было замечательно. В последнем клубе он даже смог поработать под крылом Клоппа, перейдя в "Ливерпуль" раньше самого Юргена. Хорошо дела шли у Воронина и в сборной. Он был основным футболистом на ЧМ-2006, а также поиграл на домашнем Евро-2012.

Александр Гладкий. Этому форварду пренадлежит несколько уникальных достижений. Во-первых, вы не найдете футболиста, который за свою карьеру успел поиграть во всех "больших" украинских клубах. А Саша сумел! Начинал в "Металлисте", транзитом через "Харьков" попал в "Шахтер", потом были "Днепр", "Карпаты", "Динамо", "Черноморец" и вот теперь "Заря". В том же триумфальном сезоне 2008/09 он стал вторым украинским футболистом в истории, кому удалось забить на Камп Ноу более чем один гол - Гладкий оформил дубль, а "Шахтер" победил "Барсу" 3:2. Сейчас он упорно приближается к 500 сыгранных официальных матчей и уже давно побил отметку в 100 забитых голов.

Александр Головко. В 20 лет он стал первым чемпионом Украины в составе "Таврии", отыграв во всех матчах дебютного сезона. Через несколько лет присоединился к "Динамо", в составе которого останавливал сильнейших футболистов того времени, таких как Ривалдо, Бергкамп, Рауль или Анелька. Александр был олицетворением хладнокровия и спокойствия, футбольным интеллектуалом, без которого невозможно представить успехи "Динамо" и сборной Украины в конце прошлого тысячелетия. Обычно в те времена говоря о Головко держали в голове и Ващука, вместе с которым они формировали очень сильную пару центрбеков. Но решение Владислава сменить Киев на Москву испортило ему конец карьеры, что и сделало невозможным попадание в наш список.

Тимерлан Гусейнов для нескольких новых поколений болельщиков украинского футбола может быть только строчкой в статистических справочниках. А для тех, кто вживую наблюдал за становлением независимого украинского футбола - это настоящая футбольная звезда. Его соперничество с Виктором Леоненко стало украшением тогда еще Высшей лиги. Его бомбардирские подвиги едва не затянули одесский "Черноморец" на вершину турнирной таблицы. В конце концов, моряки дважды становились серебряными, но и выиграли национальный Кубок. Ну а именем Тимерлан Гусейнова с тех пор назван клуб, в который принимают украинских футболистов, забивших 100 голов в официальных матчах.

Андрей Гусин. Светлая голова украинского футбола. Опорник, о котором мечтали европейские топ-клубы не только 90-х годов, но и современности. Один из столпов знаменитого "динамовского" тотального футбола имени Валерия Лобановского. На нем держался центр поля, через него развивались знаменитые атаки "веером". Мастер подкатов. Возможно, лучший игрок украинского футбола по умение применять этот защитный элемент. Андрей Гусин был очень азартным, самоотверженным, но одновременно вдумчивым игроком. Его знаменитый гол в ворота сборной Греции в отборе к ЧМ-2006 состоялся после перехвата и мгновенной оценки ситуации: рядом никого, надо бить самому. Трагически ушел из жизни в возрасте 41-го года, но навсегда остался с нами.

Олег Гусев. Любимец киевских трибун. Выступал за "Динамо" долгих 13 лет, в течение которых неоднократно менял позиции, играя даже левого защитника, однако всегда сохранял высокие самоотдачу и эффективность. В 2006-м Гусев забил решающий пенальти в серии со Швейцарией, который вывел Украину в четвертьфинал чемпионата мира. После того турнира Олега очень хотел "Лион", но Суркис отказался продавать. Как следствие, Гусев играл за "Динамо" до 2017 года. Был у него и разрыв "крестов", и безумное столкновение с Денисом Бойко с героическими действиями Джабы Канкавы, и выдающиеся голы "Манчестер Сити" и "Шахтеру" - одним словом, легенда. Неудивительно, что с 2018-го Олег работает в структуре "Динамо".

Эдмар был не первый легионером, который получил украинский паспорт. Но он был первым футболистом не из стран бывшей советской империи, к тому же взял паспорт не только из-за желания получить преференции в развитии своей карьеры. Эдмар построил семью в Украине. Хотя, конечно, болельщики любят его не столько за это, сколько за то, что добавил открытости и оптимизма строгому украинскому футболу. Его надежность и работоспособность позволяли харьковскому "Металлисту" длительное время носить гордое звание третьей силы отечественной Премьер-лиги.

Александр Зинченко. Один из самых неоднозначных игроков современного украинского футбола, у которого хейтеров не меньше, чем сторонников. Но в противовес Саша может показать свою страницу в Википедии, где мы увидим, что Зина уже выиграл все трофеи в одной из самых тяжелых футбольных стран мира, Англии, а местный чемпионат брал трижды. Да, не всегда он играет в основе. Да, иногда кажется, что он не тянет уровень "Манчестер Сити" и вообще приходится выходить на поле на непривычной позиции. Но не это ли проявление характера, из-за которого его и держит в команде один из лучших тренеров мира?

Евгений Коноплянка. За 30 лет украинский чемпионат так и не стал поставщиком талантов для топ-лиг Западной Европы. Даже несмотря на мольбы болельщиков уехать заграницу ради собственной карьеры или сборной, большинство оставались дома из-за длинной гривны и тепличных условий. Коноплянка должен был стать началом новой эры. Однако вспоминая его, внутри присутствует легкое разочарованием, несмотря на выигранную в составе "Севильи" Лигу Европы и голы в двух матчах за Суперкубок Европы подряд. Посредственные дела в Испании и Германии не мешали ему оставаться ключевым исполнителем сборной. И пусть он имел в своем активе лишь скорость, несколько финтов и улыбку, этого уже десяток лет хватает быть основным в сборной. Эх, если бы не травмы, то и на своем третьем Евро в 2021-м мог бы сыграть.

Александр Кучер. Основной защитник сильнейшего "Шахтера" в истории. Как правило, выходил в паре с Дмитрием Чигринским, позже - с Ярославом Ракицким. Отмечался неуступчивостью, классной игрой на втором этаже, а также особой заряженности на матче с "Динамо", в которых часто отмечался и голами и провокациями. Совсем немного не дотянул до отметки в 300 матчей за "Шахтер". Отбегал он и 120 минут в победном для "горняков" финале Кубка УЕФА-2009.

Андрей Пятов. Последний действующий футболист "Шахтера", который играл в знаменитом финале Кубка УЕФА 2009 года. Уже тогда Андрей был основным в донецком клубе, оставаясь им в течение многих лет. Пятов перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" еще в 2007-м, долгие годы служа команде верой и правдой. 468 матчей и 23 завоеванных трофеев приводим вам в качестве доказательств. Кроме этого, Андрей был основным в национальной сборной, за которую играл на двух чемпионата Европы, а также съездил на Евро-2020 уже в качестве капитана и символа. У Пятова бывали темные периоды, однако какого бы вратаря "Шахтер" не брал для конкуренции с ним, потом Пятов доказывал, что именно он - номер один в клубе. А такая стабильность на протяжении стольких лет говорит сама за себя.

Андрей Русол. Игрок с идеальной репутацией и высоченным интеллектом. Последний проявлялся в феноменальном умении Андрея оказываться в правильном месте не только в процессе защиты собственных ворот, но и в чужой штрафной при розыгрышах стандартов. Отлично играл головой, обладал классной первой передачей. На протяжении долгих лет был лидером "Днепра", который глобально так ничего и не выиграл (третье место чемпионата, финал Кубка Украины), но по праву считался третьей силой в украинском футболе. А еще Русол был частью славного "Кривбасса" конца девяностых - начала нулевых, когда происходили знаменитые дуэли криворожан с "Пармой" и "Нантом" в Кубке УЕФА. В тех матчах не играл, а вот на чемпионате мира 2006, который закончился для сборной Украины четвертьфиналом, был незаменимой боевой единицей и стал автором первого украинского гола на крупных турнирах.

Виктор Леоненко. Острый на язык телеэксперт в свое время был не менее острым футбольным нападающим. Игрок, у чьих ног лежала сама "Барселона". Дубль в ее ворота в 1993-м году в историческом разрезе весит не менее, чем дубль в ворота злостного врага киевского "Динамо" московского "Спартака" (осень 1994). Многократный чемпион Украины и лучший игрок Украины вошел в историю еще и тем, что стал первым "обладателем" красной карточки в составе сборной Украины. Его переход из московского "Динамо" в киевское в начале девяностых, отмена дисквалификации по протекции высоких государственных мужей, позже - конфликт с легендарным Валерием Лобановским уже давно стали достоянием украинского футбольного фольклора. Такие они - настоящие художники: неповторимые, оригинальные, но одновременно противоречивые и эпатажные.

Олег Лужный. Железный капитан украинского футбола принадлежал к тому типу игроков, рядом с которыми не страшно выходить на любого соперника. Он сам был ТОП, который заставлял партнеров играть лучше. Неудивительно, что Арсен Венгер пригласил его в "Арсенал" в возрасте 31-го года. Его не остановил даже тот факт, что Романовичу пришлось с нуля учиться играть в линию, хотя в Украине он всегда действовал в схеме с либеро. Лужный был обречен на чемпионство с "Динамо", но и с "Арсеналом" смог выиграть самую сильную лигу мира, а в своем последнем матче за канониров в финале Кубка Англии сыграл в центре защиты и помог получить трофей. Как говорили СМИ и болельщики, это был лучший матч Олега Лужного в его лондонской карьере.

Руслан Малиновский. Игрок, чья эпоха продолжается. Она в разгаре. Символ гармоничного развития футболиста - от третьей команды "Шахтера" в основу одного из топ-клубов топ-чемпионата. Символ нового украинского футбольного поколения, отдаленного от скелетов СССР. Руслан Малиновский сделал себя сам. Он стал примером для ряда игроков, которые запутались в паутине вечных аренд из "Шахтера" / "Динамо" в середняках УПЛ или представителей не топовых европейских чемпионатов. Первый украинец со времен Андрея Шевченко, который добился всеобщей любви итальянской футбольной публики. Его голы дальними ударами в ворота "Ювентуса", "Интера" стали визитной карточкой, а удачные выходы на замену - одним из самых сильных козырей в рукаве авторитетного итальянского тренера Гасперини. Является одним из лидеров сборной Украины, которая добилась исторического успеха на чемпионате Европы, выйдя в четвертьфинал.

Артем Милевский. Артем Владимирович доказал, что футбол в Украине может быть медийным. Но для этого нужно очень много работать вне поля. Приключениями Артема интересовалась вся страна, это было отдельное реалити-шоу в игре. Сколько зарабатывает? Во что одет? Что ел, на каком авто ездит и с кем спит? Но и на поле Милевский не был лишним. Многие критиковали форварда за то, что он мало забивал, хотя это не тот тип форварда, который устанавливает бомбардирские рекорды: на поле перед ним стояли другие задачи. Оправдал ли серебряный призер молодежного Евро-2006 все авансы, которые ему выдавали? Однозначно нет. Но вряд ли вы не согласитесь, что его карьера получилась очень яркой. Даже сейчас, под занавес активных выступлений, Миля времени не теряет и развивает свой ютуб-канал, который смотрят больше, чем проекты многих других СМИ и блоггеров.

Сергей Ребров. Идеальный напарник Шевы. Их связка разрывала ЛЧ в конце 90-х, и роль Реброва в этом была огромная. Сергей отмечался прекрасным дальним ударом, игрой на втором этаже, нацеленностью на ворота. А еще он прекрасно понимал маневры Шевченко, что и доказал в противостоянии с "Реалом" весной 1999. Вскоре Ребров, как и его напарник, решил попробовать себя в Европе, перешел в "Тоттенхэм", но суперзвезды из него не получилось. После того, как форвард выиграл с "Фенербахче" чемпионат Турции и провел сезон в составе "Вест Хэма", в 2005-м Сергей вернулся в "Динамо", еще раз выиграл с киевлянами чемпионство, а дальше поехал в Россию, где даже в ветеранском возрасте был одним из лидеров "золотого" "Рубина" Курбана Бердыева.

Александр Рыкун. В Украине очень трудно стать легендарным футболистом, не играя за "Динамо" или "Шахтер". Однако Рыкун вошел в число единиц таких. Но у футболиста всегда были проблемы вне поля из-за нарушения спортивного режима, и эти истории болельщики отчасти вспоминают даже регулярнее, чем его игру. Однако, если Милевский больше запомнился в Украине именно околофутболом, то Рыкуну удавалось творить чудеса на поле. Невероятная техника, невероятное видение поля, невероятный пас - это была игра большого мастера.

Руслан Ротань. Креативный центр команды. Футболист с обостренным чувством справедливости. Его попытки прижиться в "Динамо" и в зарубежном футболе не увенчались большим успехом, но достаточно и того, что было в "Днепре" и сборной Украины. Он был лидером команды, которая не только четыре раза завоевывали бронзовые награды УПЛ (оцените стабильность: первый раз - в сезоне 2000/01; последний раз - в сезоне 2015/16), но и разбивала гегемонию "Шахтера" и "Динамо" на первых двух позициях турнирной таблицы. Был одним из создателей уникального успеха "Днепра", связанного с выходом в финал Лиги Европы уже после каденции Хуанде Рамоса. Неоднократно давал резонансные интервью, в которых пытался обратить внимание общественности на проблемы украинского футбола. На поле отличался умением отдать ключевую передачу, а также сильным ударом. А его способность обострять со стандартов стоит на одной ступени с такими мастерами как Валентин Белькевич, Сергей Назаренко, Александр Рыкун и другие.

Евгений Селезнев. В свое время уроженец Донецкой области сделал все, чтобы Гонсало Игуаин досрочно завершил игровую карьеру. Аргентинец пообещал повесить бутсы на гвоздь, если вылетит вместе с "Наполи" в полуфинале ЛЕ. "Днепр" прошел дальше. Оба гола на этой стадии (по одному в Киеве и Италии) забил именно Селезнев. Жаль, что в финале обыграть "Севилью" днепрянам не удалось, однако свой еврокубок Евгений выигрывал с "Шахтером". После "Днепра" Селезнев поездил по разным странам, играл в Турции и Испании, но своим стать не сумел. Сейчас он вернулся в Украину, где перед ним одна цель - побить рекорд по голам в чемпионате. Зная характер, напористость и умение пробивать пенальти, Евгению это вполне по силам. И тогда сомнений в его месте среди лучших не останется.

Виктор Скрипник. Один из лучших левых защитников независимой Украины. Определяющей для Виктора стала встреча с немецким специалистом Берндом Штанге в "Днепре" в 1995-м. Под его руководством он достиг значительного прогресса, а впоследствии, получив от тренера рекомендации, перешел в "Вердер" за 1,5 млн марок. Как в Украине, так и в Германии Скрипник имел хорошую прессу за самоотдачу и характер; хорошо читал игру. Суммарно в футболке "Музыкантов" Виктор отбегал 6,5 сезона, а завершил карьеру в 2004-м, сразу после сенсационного чемпионства. В сборной Украины Скрипник потерял место после стремительного взлета "Динамо" в 1997-м, но след все равно оставил, забив в ворота Словении и Литвы.

Тарас Степаненко. Опорник "Шахтера" - один из выходцев футбольной школы Запорожья, которая подарила нам немало добротных игроков. Когда мы говорим о Тарасе, то прежде всего отмечаем его характер, неуступчивость и бойцовские качества. У Степаненко присутствуют все компоненты, которыми должен обладать идеальный опорный полузащитник, и если верить Йожефу Сабо, Тарас - один из лучших игроков в Европе в своем амплуа. В Украине все его успехи связаны с "Шахтером" и сборной Украины. С клубом он завоевал 21 трофей и играл в плей-офф ЛЧ, с национальной командой играл на двух чемпионатах Европы, на последнем доходил до четвертьфинала. И если Тарас уладит вопрос с постоянными травмами, то коллекция его наград точно пополнится.

Анатолий Тимощук. В 2013 году Тимощук сделал то, что не удалось Александру Зинченко в 2021-м. Т-44 выиграл Лигу Чемпионов, став последним украинцем, принимавшим данную награду. За год до этого он проиграл финал ЛЧ с "Баварией", причем в том финале он провел на поле все 120 минут, не захотев бить послематчевый пенальти. Тимо покорился не только главный еврокубок. Он не выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА, но сумел это сделать в "Зените". Он был свидетелем первого украинского чемпионства "горняков", дважды брал "салатницу" в Германии и провел 144 матча в составе национальной сборной Украины. Согласитесь, сумасшедший показатель. Тимощук никогда не считался очень талантливым игроком, однако он доказал, что, благодаря настойчивости и работоспособности, можно добиться не меньших высот.

Дмитрий Чигринский. В украинской истории не так много игроков, за которых топ-клубы готовы были выложить 25 млн евро. Дмитрий Чигринский - один из таких. После классного сезона в "Шахтере", который закончился победой в кубке УЕФА, каталонский клуб сделал предложение, от которого трудно отказаться. Пусть в Испании у Дмитрия дела шли не очень хорошо, и через год он снова оказался в "Шахтере", сам интерес Пепа Гвардиолы к украинцу - это очень круто. У Чигринского были все атрибуты, чтобы стать звездой - шикарный первый пас, физические данные, длинная прическа и борода, однако травмы так и не дали ему полноценно раскрыться. Последним его клубом был греческий "АЕК", а сейчас он находится в статусе свободного агента. Ждем возвращения на родину?

Андрей Шевченко. Лучший футболист независимой Украины с огромным отрывом. Шевченко получил мировую славу в "Динамо" под руководством Валерия Лобановского, выдав ряд исторических перфомансов в ЛЧ, например хет-трик в ворота "Барселоны", голы "Реалу" и "Баварии". Летом 1999-го Андрея выкупил за 25 млн "Милан", где он достиг футбольной зрелости; становился лучшим бомбардиром Серии А, выиграл Лигу чемпионов, а в 2004-м получил Золотой мяч. Роковым для Шевы оказался трансфер в "Челси" в 2006-м; после него он так и не вернул свою лучшую форму. В Украине, однако, Андрей остался легендой: забил единственные гола Украины на Евро-2012, а затем возглавил сборную и дошел с ней до четвертьфинала Евро-2020.

Вячеслав Шевчук. Это сейчас игрок больше ассоциируется со своим инцидентом с полицией, но более стабильного левого защитника в украинском футболе еще нужно поискать. Шевчук не проходил Академию "горняков", а таким попасть в первую команду "Шахтера" гораздо труднее. Путь был тернистым: через дубль, через третью команду, через трансферы в донецкий "Металлург" и "Днепр". Но он убедил боссов "Шахтера", что его нужно вернуть, и более десяти лет после этого верой и правдой служил "оранжево-черным", а в сборной даже стал капитаном. Падать ниже, играя, например, за "Минай", как получилось у Милевского, Шевчук не стал и повесил бутсы на гвоздь после окончания контракта с дончанами. И это тоже достойно уважения. Ведь крайне мало игроков способны реально оценивать свои возможности и силы.

Александр Шовковский. Лучший голкипер в истории независимой Украины. На протяжении своей карьеры у СаШо были как невероятные взлеты (полуфинал Лиги чемпионов и четвертьфинал чемпионата мира), так и мучительные падения (печально пропущенный гол от сборной Словении в плей-офф квалификации чемпионата Европы 2000). Особенностью стало то, что каждый эпизод - независимо от его характеристики, стал неотъемлемой частью образа Шовковского. И когда молодому голкиперу говорят "будь как Шовковский", имеют в виду и умение совершать невероятные сейвы, и способность устойчиво воспринимать неудачи. Первый голкипер, не пропустивший в серии пенальти ни одного мяча. С киевским "Динамо" пережил времена смены поколений - от славных девяностых до невнятных 10-х годов нового тысячелетия. А жирной точкой в ​​активной игровой карьере стало попадание в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Францией в возрасте 45-и лет.

Андрей Ярмоленко. Многолетний лидер "Динамо" и сборной Украины, до сих пор играет на позиции правого вингера. Начинал карьеру в "Десне", где его заметили скауты киевлян и в 2007-м забрали к себе. Сначала Андрея много критиковали за неуклюжие действия, однако он быстро прогрессировал и уже в 2012-м был признан футболистом года в Украине. Его визитная карточка - смещение и подкрученный удар с левой ноги. Всего на счету Ярмоленко 99 голов в УПЛ и еще 42 за сборную Украины, где он также является лучшим в истории ассистентом. В 2017-м Андрей перешел в "Боруссию", впоследствии поехал в сильнейшую лигу мира - АПЛ, но за рубежом успеха не достиг в значительной степени из-за травм. Напомнить о себе бывшем получилось только в сборной на Евро-2020, где Ярмола дважды забил и дважды отдавал на гол.

P.S. Во время подготовки материала в редакции UA-Футбол было сломано немало копий по поводу кандидатов на попадания в список. В нем вполне могли бы оказаться Сергей Закарлюка, Юрий Максимов, Александр Чижевский, Александр Горяинов, Василий Сачко, Юрий Дмитрулин, Виталий Косовский, Андрей Несмачный, Александр Ковпак, Сергей Назаренко, Иван Гецко, Сергей Мизин, Геннадий Зубов, Геннадий Орбу, Сергей Попов, Олег Шелаев, Валентин Полтавец, Владимир Езерский, Дмитрий Михайленко и многие другие.