  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо отказывается снижать цену на Жерсона Родригеса – источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо отказывается снижать цену на Жерсона Родригеса – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Придется раскошелиться

Динамо отказывается снижать цену на Жерсона Родригеса – источник

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Киевское "Динамо" отказывается продавать легионера из Люксембурга Жерсона Родригеса менее чем за 5 млн евро. Об этом сообщает известный телеграм-канал Динамо Киев Inside.

В то же время клуб готов рассмотреть вопрос с рассрочкой выплат или же арендой.

Также указывается, что ранее на Родригеса был наложен штраф за невыполнение свои рекламных обязательств. По данным Динамо Киев Inside, в клубе недовольны поведением футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что на Жерсона Родригеса претендует новичок Серии А "Салернитана". Люксембуржец выступает за "Динамо" с 2019-го года, за это время он сыграл 53 матча, в которых забил девять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
24.08.2021 в 09:18
И правильно делают. Имхо, Жерсон нужен команде, и если уж продавать, то продавать чтоб не так жалко было). А характер - так любой характер куда лучше бесхарактерности, здесь вспоминаем Супрягу … ;)
Ответить
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.08.2021 в 09:27
Правильно, правильно. Уйдет через год или два свободным агентом, как в свое время Ринкон и Гавранчич. Тоже Игорек цену на мог сложить. И кто от этого выиграл?
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
24.08.2021 в 09:09
Ну по цьому фото можна зрозуміти що він за людина.... Всі цілують і підіймають кубок він ноги ставить..... Як гравець він десь коштує 5 лям але от якщо брати характер то Динамо ще потрібно доплачувати щоб його забрали)
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...