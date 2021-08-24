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Динамо отказывается снижать цену на Жерсона Родригеса – источник
Придется раскошелиться
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Киевское "Динамо" отказывается продавать легионера из Люксембурга Жерсона Родригеса менее чем за 5 млн евро. Об этом сообщает известный телеграм-канал Динамо Киев Inside.
В то же время клуб готов рассмотреть вопрос с рассрочкой выплат или же арендой.
Также указывается, что ранее на Родригеса был наложен штраф за невыполнение свои рекламных обязательств. По данным Динамо Киев Inside, в клубе недовольны поведением футболиста.
Напомним, ранее сообщалось, что на Жерсона Родригеса претендует новичок Серии А "Салернитана". Люксембуржец выступает за "Динамо" с 2019-го года, за это время он сыграл 53 матча, в которых забил девять голов.
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