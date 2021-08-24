  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: Говорил ребятам, что если забьем в первые 10 минут - мы выиграем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: Говорил ребятам, что если забьем в первые 10 минут - мы выиграем

Премьер-лига
(1 голосов)

Слово победителю

Лавриненко: Говорил ребятам, что если забьем в первые 10 минут - мы выиграем

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко дал свой комментарий после вчерашней победы его команды.

Читайте такжеЛьвов - Ингулец 1:2. Петровское воодушевление

"Первые 20 минут немножко не получились. Потратили больше эмоций после игры с Динамо, но после перерыва ребята хорошо выглядели, забили два мяча. Я доволен, что добыли положительный результат.

Я был готов делать замены в перерыве, а потом говорю: "Ребята, если забьем в первые 10 минут - мы выиграем". Забили за первые не 10, а 7. Они справились с задачей", - приводит слова тренера "Футбол NEWS".

Отметим, что вчера "казаки" добыли свою первую победу в сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Футбол NEWS"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...