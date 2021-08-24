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Лавриненко: Говорил ребятам, что если забьем в первые 10 минут - мы выиграем
Слово победителю
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко дал свой комментарий после вчерашней победы его команды.
"Первые 20 минут немножко не получились. Потратили больше эмоций после игры с Динамо, но после перерыва ребята хорошо выглядели, забили два мяча. Я доволен, что добыли положительный результат.
Я был готов делать замены в перерыве, а потом говорю: "Ребята, если забьем в первые 10 минут - мы выиграем". Забили за первые не 10, а 7. Они справились с задачей", - приводит слова тренера "Футбол NEWS".
Отметим, что вчера "казаки" добыли свою первую победу в сезоне.
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