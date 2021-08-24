Не три месяца, а меньше. Стали известны новые сроки восстановления Трубина

Анатолий Трубин не помощник "Шахтеру" и сборной Украины в ближайшее время. Вчера сообщалось, что молодой кипер пропустит три месяца из-за операции на мениске.

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Сегодня появилась новая информация. Как сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3", на восстановления голкипера уйдет полтора месяца. Он еще сможет сыграть в этом ujle.

Уже завтра "Шахтер" сыграет против "Монако" в квалификации ЛЧ. Вероятно, место Трубина замйет Андрей Пятов.