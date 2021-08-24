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Не три месяца, а меньше. Стали известны новые сроки восстановления Трубина

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стало не сильно легче

Не три месяца, а меньше. Стали известны новые сроки восстановления Трубина

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Анатолий Трубин не помощник "Шахтеру" и сборной Украины в ближайшее время. Вчера сообщалось, что молодой кипер пропустит три месяца из-за операции на мениске.

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Сегодня появилась новая информация. Как сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3", на восстановления голкипера уйдет полтора месяца. Он еще сможет сыграть в этом ujle.

Уже завтра "Шахтер" сыграет против "Монако" в квалификации ЛЧ. Вероятно, место Трубина замйет Андрей Пятов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
"Футбол 1/2/3"

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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 13:42
Може вийде вже проти Монако
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Американец 2000
24.08.2021 в 12:51
Люди по пол года лежат после таких операций ! Когда он вылечится - одному Богу известно ! А когда форму вернёт - это вообще тяжёлый вопрос ! Здоровья Трубину !
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0
0
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 13:15
Африканец, так это не кресты, а повреждения мениска. Ему сделали артроскопию, это щадящая операция, после неё быстро восстанавливаются, если незапущено, так что не бей в бубени не истери. А Трубиньо здоровья!
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0
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Serega1111 (Киев)
24.08.2021 в 12:13
"Он еще сможет сыграть в этом ujle"
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+1
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 11:20
Как то пофиг. Хоть 3 хоть 33
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+1
-6
дЫркофан
24.08.2021 в 13:31
глубоко насрать на тебя и твоё .....
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0
-1


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