УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 5-го тура

УПЛ определила лучшего футболиста и тренера по итогам 5-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Лучшим игроком уик-энда стал полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, который в матче с Десной (4:0) отличился дублем и догнал лидеров сезона в гонке бомбардиров.

Тренером тура стал коуч Динамо Мирча Луческу, под руководством которого киевляне вернулись на первое место в турнирной таблице УПЛ.