  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 5-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 5-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Обе награды отправились к действующему чемпиону

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 5-го тура

фото - УПЛ

Новина українською

УПЛ определила лучшего футболиста и тренера по итогам 5-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Лучшим игроком уик-энда стал полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, который в матче с Десной (4:0) отличился дублем и догнал лидеров сезона в гонке бомбардиров.

Тренером тура стал коуч Динамо Мирча Луческу, под руководством которого киевляне вернулись на первое место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Динамо (Киев) чемпионат Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...