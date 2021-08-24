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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 5-го тура
Обе награды отправились к действующему чемпиону
фото - УПЛ
УПЛ определила лучшего футболиста и тренера по итогам 5-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Лучшим игроком уик-энда стал полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, который в матче с Десной (4:0) отличился дублем и догнал лидеров сезона в гонке бомбардиров.
Тренером тура стал коуч Динамо Мирча Луческу, под руководством которого киевляне вернулись на первое место в турнирной таблице УПЛ.
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