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Забарный – в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

Премьер-лига
(2 голосов)

Единственный украинец в списке

Забарный – в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Международный центр спортивных достижений CIES представил топ-20 самых перспективных футболистов современности.

На 19-й позиции расположился центральный защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный.

Забарный, которому 1 сентября исполнится лишь 19 лет, на клубном уровне отыграл 41 матч, а также 13 раз выходил в футболке национальной сборной.

Портал Трансфермаркет оценивает Забарного в 11 миллионов евро, что делает его третьим самым дорогостоящим игроком Динамо по оценкам ресурса.

Самыми перспективными молодыми игроками мира CIES называет Педри (Барселона), Мэйсона Гринвуда (Манчестер Юнайтед) и Нуну Мендеша (Спортинг).

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
24.08.2021 в 16:54
Согласен. Очень зрело парень смотрится для своего возраста.
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0
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avatar
СТОП крот (Киев)
24.08.2021 в 15:59
Гдє кротовская памойка, гдє? Аааа, они ж не умеют воспитать футболиста, только обезьян могут покупать
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
24.08.2021 в 16:30
Цыганков тоже был, Ярмоленко был, Милевский был - все сгнили в УПЛ.
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0
0


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