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Забарный – в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира
Единственный украинец в списке
Фото прес-служби УАФ
Международный центр спортивных достижений CIES представил топ-20 самых перспективных футболистов современности.
На 19-й позиции расположился центральный защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный.
Забарный, которому 1 сентября исполнится лишь 19 лет, на клубном уровне отыграл 41 матч, а также 13 раз выходил в футболке национальной сборной.
Портал Трансфермаркет оценивает Забарного в 11 миллионов евро, что делает его третьим самым дорогостоящим игроком Динамо по оценкам ресурса.
Самыми перспективными молодыми игроками мира CIES называет Педри (Барселона), Мэйсона Гринвуда (Манчестер Юнайтед) и Нуну Мендеша (Спортинг).
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