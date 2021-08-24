Забарный – в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

Международный центр спортивных достижений CIES представил топ-20 самых перспективных футболистов современности.

На 19-й позиции расположился центральный защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный.

Забарный, которому 1 сентября исполнится лишь 19 лет, на клубном уровне отыграл 41 матч, а также 13 раз выходил в футболке национальной сборной.

Портал Трансфермаркет оценивает Забарного в 11 миллионов евро, что делает его третьим самым дорогостоящим игроком Динамо по оценкам ресурса.

Самыми перспективными молодыми игроками мира CIES называет Педри (Барселона), Мэйсона Гринвуда (Манчестер Юнайтед) и Нуну Мендеша (Спортинг).