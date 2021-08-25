Продолжение банкета и возвращение короля. Акценты зрителя на 5-ом туре УПЛ

В обозреваемом туре команды, словно спохватившись после прошлого и вспомнив о тренде сезона, вновь дружно обошлись без ничьих. Средняя же результативность составила почти 3 гола за игру, а это, на мой взгляд, само по себе, показатель живости игры. Даже несмотря на то, что почти треть этих мячей была забита в одной игре. А еще в этом туре таблицу возглавил чемпион.

Динамо – Десна 4:0

Черноморец – Шахтер 0:3

Ворскла – Металлист 1925 2:0

Днепр-1 – Рух 2:0

Колос – Александрия 0:1

Мариуполь – Заря 3:4

Верес – Минай 1:0

Львов – Ингулец 1:2

Зрелищность. Конечно, лучшим здесь стал самый результативный матч в Мариуполе. Но совсем немного по количеству острых эпизодов у ворот уступила ему игра в Одессе. Следующим назвал бы поединок в Ковалевке. Здорово смотрелись также матчи в Киеве и Днепре. По-хорошему, во всех этих пяти случаях из восьми возможных я назвал бы футбол зрелищным.

На удивление, пусть матчи во Львове и Луцке выглядели не столь живописно, но зрительский зачет в целом тоже сдали. Единственная игра, где опасные моменты случались менее чем раз в десять минут, в среднем, состоялась в Полтаве. Кроме двух голов, тут были еще нереализованный пенальти, один толковый сэйв кипера гостей, и по одному полумоменту на каждую из команд.

Интрига. С нею дела обстояли хуже. В половине поединков все, по сути, становилось ясно уже до перерыва. Раньше всех справился "Днепр". За эффектным голом Игнатенко, открывшим счет на 27-й минуте, вскоре последовал и второй, а моменты у "Руха" стали появляться лишь с середины второго тайма, так и оставшись моментами.

Второй гол "Зари" на 28-й минуте фактически предопределил исход встречи: несмотря на всю последующую перестрелку, "Мариуполю" уже было не под силу догнать соперника. "Десну" "похоронил" второй гол "Динамо", забитый Цыганковым с пенальти на 37-й минуте. И второй мяч "Шахтера": Патрик – в раздевалку, поставил крест на надеждах хозяев поля в Одессе.

Еще в двух случаях все решалось через десять минут после перерыва. Автогол Ткачука, удвоивший счет в пользу "Ворсклы", практически не оставил шансов отыграться для "Металлиста 1925". А вот во Львове Ренан на той же 55-й минуте упустил первую и последнюю возможность сравнять счет в матче с "Ингульцом".

И лишь дважды интрига дотянула аж до компенсированного времени. Несостоявшийся удар Кулиева мог спасти от поражения в Луцке "Минай". А двумя минутами позже Билык, парировав удар Богданова в Ковалевке, сохранил победный счет для "Александрии".

Логика. На мой взгляд, по соотношению голевых моментов, самый закономерный счет был установлен на финальном табло во Львове – именно 2:1 в пользу "Ингульца". В Одессе "Шахтер" очевидно "наиграл" на крупную победу. И в Мариуполе справедливым стало преимущество "Зари" в один гол. "Александрия" тоже была ближе к победе в Ковалевке, пусть и немного.

"Днепр" должен был выигрывать крупнее, "Ворскла" - наоборот, скорее с минимальным счетом, а у "Динамо" с "Десной" органичнее смотрелся бы счет 3:1. Возможно, не заслуживал поражения "Минай": по игре с "Вересом" тут было больше похоже на ничью. Но и в таком случае это был бы единственный матч тура, завершившийся с нелогичным результатом.

Судейство. Мое внимание привлекли пять эпизодов тура, а ошибочные решения арбитров, по мнению моего консультанта Юстаса, имели место лишь в двух из них.

"Верес" - "Минай". Пенальти в ворота хозяев поля на 66-й минуте, при 1:0. "Здесь я не понимаю. По всем новым указаниям – это не пенальти. Сам себе в руку, момент не голевой. Единственное – это рука в неестественном положении. Я бы такой не ставил". Напомню, вратарь "Вереса" Когут этот 11-метровый отбил, поэтому на результате не сказалось.

"Мариуполь" - "Заря". Не назначенный пенальти в ворота хозяев поля на 25-й минуте, при 0:1. "А здесь пенальти. Сыграно в ногу, а не в мяч. Судья вроде стоял в хорошей позиции, но момент получился для него закрытый: смотрел в спину". Однако через три минуты Шахаб таки-удвоил счет, и в итоге "Заря" победу не упустила, так что и здесь ошибка критичной не оказалась.

Таким образом, по нашим наблюдениям, за пять прошедших туров в 39 сыгранных матчах лишь однажды команда могла потерять очки по вине судей. Напомню, это был "Мариуполь". Да и то не факт: там было удаление, при счете в пользу соперника.

Везение. В Одессе Фортуна расстаралась "на два дома". На 31-й минуте, при 0:0, удар Авагимяна отразила стойка ворот "Шахтера". А в компенсированное к первому тайму время, уже при 0:1, Конопле помешал забить в хозяйские ворота… его одноклубник Сикан.

Ну, и нельзя не отметить редкостное невезение черниговца Завийского в Киеве. Третий гол "Динамо" Буяльский забил после его невольного ассиста, а автором четвертого числится уже он сам. Эдакий "автогол плюс автопас".

Но так, чтобы удача решила в чью-либо пользу исход поединка – такого в туре не наблюдалось.

Личности. Самой заметной фигурой тура стал вратарь команды из Одессы Кучерук. Он пропустил трижды, но еще пять-восемь раз спасал свои ворота от гола. Под стать ему, если не лучше, был Панькив из "Руха": шесть сэйвов (включая два двойных), при двух пропущенных мячах.

Если же вам непременно нужен выигравший герой, то им у меня станет александриец Билык.

Ярчайшей личностью тура в поле, по моему мнению, стал днепрянин Довбик – шесть участий в самых зрелищных фрагментах матча. Следующим назову лучшего по эффективности в туре Буяльского – дубль плюс заработанный пенальти, при четырех голах "Динамо". Третье место у меня разделят Мудрик из "Шахтера" и Шахаб из "Зари".

Отдельного упоминания заслуживает Скляр, приложивший ногу к обоим голам "Ворсклы".

Симпатии. На атаку – для зрителя больше всех играл "Шахтер", но при этом следует помнить, что с 13-й минуты он был в большинстве против явного андердога. Поэтому пальму первенства у меня разделят "Динамо" и "Днепр". Дальше отметил бы "Зарю", а после нее – "Александрию". Из проигравших понравились "Колос" и "Мариуполь".

И да, не забыть бы "Ингулец" - наверное, впервые эта команда попала в число избранных мною, как зрителем, именно за игру в футбол.

Разочаровал больше других "Металлист 1925" - полтора голевых момента в матче, и это включая пенальти. А вот в команду Климова из Одессы в этом туре бросить камень рука не поднимется – играли, как могли. Да и, наверное, как им положено – против конкурента "Динамо".

Таблица. Отмечаем момент истины – возвращение киевского короля, раскромсавшего в клочья узурпатора-временщика из Черниговского княжества, посягнувшего на трон. Верхняя половина таблицы приобретает привычный глазу вид. Подтягиваются к лидерам "Ворскла", "Днепр" и "Александрия", а вслед за ними – классически запаздывающая осенью "Заря".

Важнейшая победа "Вереса" вознесла его в "золотую" середину таблицы. А еще более важный гостевой успех "Ингульца" позволил ему, оттолкнувшись от дна, показать голову на поверхности, вдохнув глоток кислорода. Живой и веселый "Мариуполь" парадоксально замыкает таблицу, а ближайшим его соседом становится отчетливо буксующий в последних турах "Львов".

Зафиксируем, что наибольший отрыв в очках пока составляет расстояние в одну победу, и она отделяет шестую команду от седьмой. Причем, "Заря" вполне в состоянии покрыть эту фору в ближайшее время. После того как сыграна шестая часть чемпионата, таблица продолжает интриговать. Впрочем, было бы и странно, если бы наоборот. Еще рано…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 5 4 1 0 13-2 +11 13 2 Шахтер 5 4 0 1 11-3 +8 12 3 Десна 5 4 0 1 9-6 +3 12 4 Ворскла 5 3 2 0 11-4 +7 11 5 СК Днепр-1 5 3 1 1 10-5 +5 10 6 ФК Александрия 5 3 1 1 5-3 +2 10 7 Заря 5 2 1 2 11-8 +3 7 8 Металлист 1925 5 2 0 3 5-8 -3 6 9 Колос 4 1 2 1 2-2 0 5 10 Верес 5 1 2 2 3-7 -4 5 11 ФК Минай 4 1 1 2 2-4 -2 4 12 Рух 5 1 1 3 4-8 -4 4 13 Ингулец 5 1 1 3 5-11 -6 4 14 Черноморец 5 1 0 4 5-14 -9 3 15 ФК Львов 5 0 2 3 4-11 -7 2 16 ФК Мариуполь 5 0 1 4 8-12 -4 1

Анонсы. Центральный матч 6-го тура: "Заря" - "Ворскла". Стоит напомнить, что команда Скрипника проведет его после ответки с "Рапидом". Ожидается заруба?

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Отголоски былой непримиримости двух футбольных городов? Впрочем, у именно этих двух клубов уже есть собственные счеты. Но я бы выделил игру не столько поэтому – вот любопытно, и все тут.

Львовское дерби? Хотелось бы надеяться, на то, что: а) "Львов" воспрянет именно к этому поединку с "Рухом"; б) обе команды наконец-то порадуют игрой друг с другом. Чи знов буде бій?

Что сумеют противопоставить в Одессе достаточно неожиданной пока "Александрии"? Разовьет ли свой успех "Ингулец", или тут прорвет наконец "Мариуполь"? Игры с участием лидеров видятся более предсказуемыми. Разве что "Верес" "упрется рогом" и урвет очечко в Чернигове?

В общем и целом, чемпионат мне интересен уже третий тур кряду, а это есть система. И дает надежду на то, что после унылости прошлого сезона, которая нынче икается нам в Европе, опять появится свет в конце туннеля.

Кстати о Европе. "Шахтер" еще ничего не обеспечил себе с "Монако". Но и "Зарю" я, между прочим, отпевать бы не спешил. Насколько критиковал ее в прошлом сезоне за беззубость и бледный вид, настолько в Вене она понравилась тем, во что играла. Тупо подвела реализация. Словом, отнюдь не вангую подвиг – просто собираюсь поболеть за играющую команду.

Прошедший тур оказался и впрямь праздничным – с точки зрения игры. Теперь осталось ощутить послевкусие от юбилея – на международном уровне.