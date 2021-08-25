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Продолжение банкета и возвращение короля. Акценты зрителя на 5-ом туре УПЛ
Зрительский обзор матчей чемпионата Украины
фото - Олександр Приходько
В обозреваемом туре команды, словно спохватившись после прошлого и вспомнив о тренде сезона, вновь дружно обошлись без ничьих. Средняя же результативность составила почти 3 гола за игру, а это, на мой взгляд, само по себе, показатель живости игры. Даже несмотря на то, что почти треть этих мячей была забита в одной игре. А еще в этом туре таблицу возглавил чемпион.
- Динамо – Десна 4:0
- Черноморец – Шахтер 0:3
- Ворскла – Металлист 1925 2:0
- Днепр-1 – Рух 2:0
- Колос – Александрия 0:1
- Мариуполь – Заря 3:4
- Верес – Минай 1:0
- Львов – Ингулец 1:2
Зрелищность. Конечно, лучшим здесь стал самый результативный матч в Мариуполе. Но совсем немного по количеству острых эпизодов у ворот уступила ему игра в Одессе. Следующим назвал бы поединок в Ковалевке. Здорово смотрелись также матчи в Киеве и Днепре. По-хорошему, во всех этих пяти случаях из восьми возможных я назвал бы футбол зрелищным.
На удивление, пусть матчи во Львове и Луцке выглядели не столь живописно, но зрительский зачет в целом тоже сдали. Единственная игра, где опасные моменты случались менее чем раз в десять минут, в среднем, состоялась в Полтаве. Кроме двух голов, тут были еще нереализованный пенальти, один толковый сэйв кипера гостей, и по одному полумоменту на каждую из команд.
Интрига. С нею дела обстояли хуже. В половине поединков все, по сути, становилось ясно уже до перерыва. Раньше всех справился "Днепр". За эффектным голом Игнатенко, открывшим счет на 27-й минуте, вскоре последовал и второй, а моменты у "Руха" стали появляться лишь с середины второго тайма, так и оставшись моментами.
Второй гол "Зари" на 28-й минуте фактически предопределил исход встречи: несмотря на всю последующую перестрелку, "Мариуполю" уже было не под силу догнать соперника. "Десну" "похоронил" второй гол "Динамо", забитый Цыганковым с пенальти на 37-й минуте. И второй мяч "Шахтера": Патрик – в раздевалку, поставил крест на надеждах хозяев поля в Одессе.
Еще в двух случаях все решалось через десять минут после перерыва. Автогол Ткачука, удвоивший счет в пользу "Ворсклы", практически не оставил шансов отыграться для "Металлиста 1925". А вот во Львове Ренан на той же 55-й минуте упустил первую и последнюю возможность сравнять счет в матче с "Ингульцом".
И лишь дважды интрига дотянула аж до компенсированного времени. Несостоявшийся удар Кулиева мог спасти от поражения в Луцке "Минай". А двумя минутами позже Билык, парировав удар Богданова в Ковалевке, сохранил победный счет для "Александрии".
Логика. На мой взгляд, по соотношению голевых моментов, самый закономерный счет был установлен на финальном табло во Львове – именно 2:1 в пользу "Ингульца". В Одессе "Шахтер" очевидно "наиграл" на крупную победу. И в Мариуполе справедливым стало преимущество "Зари" в один гол. "Александрия" тоже была ближе к победе в Ковалевке, пусть и немного.
"Днепр" должен был выигрывать крупнее, "Ворскла" - наоборот, скорее с минимальным счетом, а у "Динамо" с "Десной" органичнее смотрелся бы счет 3:1. Возможно, не заслуживал поражения "Минай": по игре с "Вересом" тут было больше похоже на ничью. Но и в таком случае это был бы единственный матч тура, завершившийся с нелогичным результатом.
Судейство. Мое внимание привлекли пять эпизодов тура, а ошибочные решения арбитров, по мнению моего консультанта Юстаса, имели место лишь в двух из них.
"Верес" - "Минай". Пенальти в ворота хозяев поля на 66-й минуте, при 1:0. "Здесь я не понимаю. По всем новым указаниям – это не пенальти. Сам себе в руку, момент не голевой. Единственное – это рука в неестественном положении. Я бы такой не ставил". Напомню, вратарь "Вереса" Когут этот 11-метровый отбил, поэтому на результате не сказалось.
"Мариуполь" - "Заря". Не назначенный пенальти в ворота хозяев поля на 25-й минуте, при 0:1. "А здесь пенальти. Сыграно в ногу, а не в мяч. Судья вроде стоял в хорошей позиции, но момент получился для него закрытый: смотрел в спину". Однако через три минуты Шахаб таки-удвоил счет, и в итоге "Заря" победу не упустила, так что и здесь ошибка критичной не оказалась.
Таким образом, по нашим наблюдениям, за пять прошедших туров в 39 сыгранных матчах лишь однажды команда могла потерять очки по вине судей. Напомню, это был "Мариуполь". Да и то не факт: там было удаление, при счете в пользу соперника.
Везение. В Одессе Фортуна расстаралась "на два дома". На 31-й минуте, при 0:0, удар Авагимяна отразила стойка ворот "Шахтера". А в компенсированное к первому тайму время, уже при 0:1, Конопле помешал забить в хозяйские ворота… его одноклубник Сикан.
Ну, и нельзя не отметить редкостное невезение черниговца Завийского в Киеве. Третий гол "Динамо" Буяльский забил после его невольного ассиста, а автором четвертого числится уже он сам. Эдакий "автогол плюс автопас".
Но так, чтобы удача решила в чью-либо пользу исход поединка – такого в туре не наблюдалось.
Личности. Самой заметной фигурой тура стал вратарь команды из Одессы Кучерук. Он пропустил трижды, но еще пять-восемь раз спасал свои ворота от гола. Под стать ему, если не лучше, был Панькив из "Руха": шесть сэйвов (включая два двойных), при двух пропущенных мячах.
Если же вам непременно нужен выигравший герой, то им у меня станет александриец Билык.
Ярчайшей личностью тура в поле, по моему мнению, стал днепрянин Довбик – шесть участий в самых зрелищных фрагментах матча. Следующим назову лучшего по эффективности в туре Буяльского – дубль плюс заработанный пенальти, при четырех голах "Динамо". Третье место у меня разделят Мудрик из "Шахтера" и Шахаб из "Зари".
Отдельного упоминания заслуживает Скляр, приложивший ногу к обоим голам "Ворсклы".
Симпатии. На атаку – для зрителя больше всех играл "Шахтер", но при этом следует помнить, что с 13-й минуты он был в большинстве против явного андердога. Поэтому пальму первенства у меня разделят "Динамо" и "Днепр". Дальше отметил бы "Зарю", а после нее – "Александрию". Из проигравших понравились "Колос" и "Мариуполь".
И да, не забыть бы "Ингулец" - наверное, впервые эта команда попала в число избранных мною, как зрителем, именно за игру в футбол.
Разочаровал больше других "Металлист 1925" - полтора голевых момента в матче, и это включая пенальти. А вот в команду Климова из Одессы в этом туре бросить камень рука не поднимется – играли, как могли. Да и, наверное, как им положено – против конкурента "Динамо".
Таблица. Отмечаем момент истины – возвращение киевского короля, раскромсавшего в клочья узурпатора-временщика из Черниговского княжества, посягнувшего на трон. Верхняя половина таблицы приобретает привычный глазу вид. Подтягиваются к лидерам "Ворскла", "Днепр" и "Александрия", а вслед за ними – классически запаздывающая осенью "Заря".
Важнейшая победа "Вереса" вознесла его в "золотую" середину таблицы. А еще более важный гостевой успех "Ингульца" позволил ему, оттолкнувшись от дна, показать голову на поверхности, вдохнув глоток кислорода. Живой и веселый "Мариуполь" парадоксально замыкает таблицу, а ближайшим его соседом становится отчетливо буксующий в последних турах "Львов".
Зафиксируем, что наибольший отрыв в очках пока составляет расстояние в одну победу, и она отделяет шестую команду от седьмой. Причем, "Заря" вполне в состоянии покрыть эту фору в ближайшее время. После того как сыграна шестая часть чемпионата, таблица продолжает интриговать. Впрочем, было бы и странно, если бы наоборот. Еще рано…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|5
|4
|1
|0
|13-2
|+11
|13
|2
|Шахтер
|5
|4
|0
|1
|11-3
|+8
|12
|3
|Десна
|5
|4
|0
|1
|9-6
|+3
|12
|4
|Ворскла
|5
|3
|2
|0
|11-4
|+7
|11
|5
|СК Днепр-1
|5
|3
|1
|1
|10-5
|+5
|10
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|11-8
|+3
|7
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|0
|3
|5-8
|-3
|6
|9
|Колос
|4
|1
|2
|1
|2-2
|0
|5
|10
|Верес
|5
|1
|2
|2
|3-7
|-4
|5
|11
|ФК Минай
|4
|1
|1
|2
|2-4
|-2
|4
|12
|Рух
|5
|1
|1
|3
|4-8
|-4
|4
|13
|Ингулец
|5
|1
|1
|3
|5-11
|-6
|4
|14
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-14
|-9
|3
|15
|ФК Львов
|5
|0
|2
|3
|4-11
|-7
|2
|16
|ФК Мариуполь
|5
|0
|1
|4
|8-12
|-4
|1
Анонсы. Центральный матч 6-го тура: "Заря" - "Ворскла". Стоит напомнить, что команда Скрипника проведет его после ответки с "Рапидом". Ожидается заруба?
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Отголоски былой непримиримости двух футбольных городов? Впрочем, у именно этих двух клубов уже есть собственные счеты. Но я бы выделил игру не столько поэтому – вот любопытно, и все тут.
Львовское дерби? Хотелось бы надеяться, на то, что: а) "Львов" воспрянет именно к этому поединку с "Рухом"; б) обе команды наконец-то порадуют игрой друг с другом. Чи знов буде бій?
Что сумеют противопоставить в Одессе достаточно неожиданной пока "Александрии"? Разовьет ли свой успех "Ингулец", или тут прорвет наконец "Мариуполь"? Игры с участием лидеров видятся более предсказуемыми. Разве что "Верес" "упрется рогом" и урвет очечко в Чернигове?
В общем и целом, чемпионат мне интересен уже третий тур кряду, а это есть система. И дает надежду на то, что после унылости прошлого сезона, которая нынче икается нам в Европе, опять появится свет в конце туннеля.
Кстати о Европе. "Шахтер" еще ничего не обеспечил себе с "Монако". Но и "Зарю" я, между прочим, отпевать бы не спешил. Насколько критиковал ее в прошлом сезоне за беззубость и бледный вид, настолько в Вене она понравилась тем, во что играла. Тупо подвела реализация. Словом, отнюдь не вангую подвиг – просто собираюсь поболеть за играющую команду.
Прошедший тур оказался и впрямь праздничным – с точки зрения игры. Теперь осталось ощутить послевкусие от юбилея – на международном уровне.
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