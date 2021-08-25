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Бессмертный: Желание победить довлеет над игроками Львова

Премьер-лига
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Львовяне потерпели третье поражение в пяти стартовых турах

Бессмертный: Желание победить довлеет над игроками Львова

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от "Ингульца" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.

"Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.

Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок", - отметил Бессмертный.

Отметим, "Львов" потерпел третье поражение в пяти стартовых турах. С двумя очками подопечные Анатолия Бессмертного занимают предпоследнее место в УПЛ.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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