Бессмертный: Желание победить довлеет над игроками Львова

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от "Ингульца" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.

"Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.

Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок", - отметил Бессмертный.