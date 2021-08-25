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Бессмертный: Желание победить довлеет над игроками Львова
Львовяне потерпели третье поражение в пяти стартовых турах
shakhtar.com
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от "Ингульца" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.
"Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.
Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок", - отметил Бессмертный.
Отметим, "Львов" потерпел третье поражение в пяти стартовых турах. С двумя очками подопечные Анатолия Бессмертного занимают предпоследнее место в УПЛ.
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