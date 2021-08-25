Защитника киевского Динамо предложили Ростову - источник

Защитника киевского "Динамо" и сборной Польши Томаша Кендзеру предложили "Ростову". Об этом сообщает Sport24.ru.

Источник не отмечает, кто именно предложил поляка российскому клубу.

27-летний Кендзера выступает за "Динамо" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 4 результативные передачи.

Контракт легионера с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ "Ростов" находится на 15-м месте после пяти сыгранных туров.