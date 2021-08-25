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Ситало: Игра со Львовом получилась тяжелой, эти три очка очень важные
Подопечные Лавриненко одержали первую победу в сезоне
Фото: Footballua.tv
Нападающий "Ингульца" Артём Ситало прокомментировал победу над "Львовом" (2:1) в матче 5-го тура УПЛ.
"Все очень довольны. Игра получилась очень тяжелой. Первый тайм, можно сказать, провалили. В концовке первого тайма добавили.
Тренер дал установку во втором тайме выйти, не опускать руки, максимально прессинговать, постараться забить быстрый мяч. У нас получилось - забили два. Довели дело до победного завершения. Хочу поздравить всех болельщиков, команду. Эти три очка очень важные", — сказал Ситало.
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