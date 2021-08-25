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Колос отреагировал на слухи о переходе голкипера Волынца в другой клуб
Футболиста сватали в чемпионат Польши
Фото: ФК Колос
"Колос" отреагировал на слухи о переходе голкипера Евгения Волынца в другой клуб.
"Чтобы прекратить слухи, которые распространяют далеки от клуба журналисты, официально сообщаем и успокаиваем наших болельщиков.
Евгений Волынец на сегодняшний день травмирован и именно поэтому не принимал участия в последнем матче "Колоса" против "Александрии".
Никаких переговоров с любым клубом о переходе Евгения Волынца ФК "Колос" не ведет и не вел!", - сказано в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что 27-летний Волынец близок к переходу в польский "Ракув".
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