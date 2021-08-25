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Суркис: Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "Динамо" рассказал про общение с Андреем Шевченко

Суркис: Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе

Новина українською

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис рассказал о том, как пообщался с Андреем Шевченко в перерыве матча 5-го тура УПЛ против "Десны" (4:0).

"С Андреем мы в перерыве пообщались. Он в Киеве будет дней десять, так что мы договорились встретиться и поговорить. Мы всегда с ним оставались в хороших отношениях, причем, независимо от того, где он работал. Он мой друг. Вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно.

О его будущем не говорили. Пообщались о праздниках, о награждении, которое президент Украины провел. Карьеру Андрея мы не обсуждали. Думаю, ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе", - сказал Суркис.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Kristo (Львов)
25.08.2021 в 12:29
Не думаю, что в клубе уровня Челси или Милана
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 12:02
В хорошем клубе? Жаль, я-то надеялся увидеть Шевченко во главе Динамо...
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