Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Бессмертный может быть уволен из Львова - все зависит от матча с Рухом
Сменить его на должности может Владимир Шаран
Фото: ПФК Львов
В пятом туре чемпионата УПЛ "Львов" дома уступил "Ингульцу" (1:2) и оказался среди аутсайдеров.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, кредит доверия руководства клуба к главному тренеру Анатолию Бессмертному еще не иссяк, однако очень много будет зависеть от того, как "горожане" сыграют в следующем туре в дерби - с "Рухом", которое состоится 29 августа.
С большой долей вероятности, в случае неудачи Бессмертному трудно будет избежать отставки и, по информации источника, тогда клубные боссы могут обратиться за помощью к Владимиру Шарану. Он уже тренировал во Львове, правда, другую команду - "Карпаты".
Напомним, что после пятого тура "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 15 место, набрав два очка.
Популярное сейчас
- Суркис: Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе
- Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции в Хорватии
- Шахтер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 августа 2021
- Луческу готов отпустить Гусева в сборную при одном условии
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО