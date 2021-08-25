СМИ: Бессмертный может быть уволен из Львова - все зависит от матча с Рухом

В пятом туре чемпионата УПЛ "Львов" дома уступил "Ингульцу" (1:2) и оказался среди аутсайдеров.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, кредит доверия руководства клуба к главному тренеру Анатолию Бессмертному еще не иссяк, однако очень много будет зависеть от того, как "горожане" сыграют в следующем туре в дерби - с "Рухом", которое состоится 29 августа.

С большой долей вероятности, в случае неудачи Бессмертному трудно будет избежать отставки и, по информации источника, тогда клубные боссы могут обратиться за помощью к Владимиру Шарану. Он уже тренировал во Львове, правда, другую команду - "Карпаты".

Напомним, что после пятого тура "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 15 место, набрав два очка.