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СМИ: Бессмертный может быть уволен из Львова - все зависит от матча с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Сменить его на должности может Владимир Шаран

СМИ: Бессмертный может быть уволен из Львова - все зависит от матча с Рухом

Фото: ПФК Львов

Новина українською

В пятом туре чемпионата УПЛ "Львов" дома уступил "Ингульцу" (1:2) и оказался среди аутсайдеров.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, кредит доверия руководства клуба к главному тренеру Анатолию Бессмертному еще не иссяк, однако очень много будет зависеть от того, как "горожане" сыграют в следующем туре в дерби - с "Рухом", которое состоится 29 августа.

С большой долей вероятности, в случае неудачи Бессмертному трудно будет избежать отставки и, по информации источника, тогда клубные боссы могут обратиться за помощью к Владимиру Шарану. Он уже тренировал во Львове, правда, другую команду - "Карпаты".

Напомним, что после пятого тура "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 15 место, набрав два очка.

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В статье: Владимир Шаран ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (6)
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LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 14:16
Думаю, що Шаран зможе вивести команду з кризи. Це сильний тренер.
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0
0
mara1971 (Одесса)
25.08.2021 в 14:05
Уже подал в отставку, которую приняли.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 14:16
Саме так. Дуже шкода. Але він сам пішов, його ніхто не збирався виганяти. Просто щоб не писали, що тренерів постійно міняють.
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0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
25.08.2021 в 14:40
І правильно, що пішов: узалежнювати статус тренера від результату одного-двох матчів - це не поважати тренерську роботу.
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 13:37
Така тренерська доля: програв 3-4 гри і нах
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 13:41
Справа не в цьому. Якщо команда в психологічній ямі, тренер зобов'язаний з цим впоратися. Якщо не може — то має йти.
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0
-1


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