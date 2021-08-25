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Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера

Премьер-лига
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(3 голосов)

Анатолий Бессмертный покидает "Львов"

Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Украинский наставник Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера "Львова". Клуб принял позицию специалиста.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.

Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.

Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, — это был фантастический период", - прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.

Анатолий Бессмертный возглавил горожан в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ.

В этом сезоне "Львов" провел 5 матчей под руководством наставника, в которых клуб получил 2 ничьих и потерпел 3-и поражения.

Напомним, ранее "Рух" уволил главного тренера Ивана Федыка. На этой должности его сменил Леонид Кучук.

Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (16)
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Мироненко (Полтава)
25.08.2021 в 17:05
Ну судно: всього лише три поразки, он Косовський не вигравав турів десять з основою Ворскли.. І лише потім прийшов Максимов! А тут прямо трагедія!!
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0
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Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 17:04
ВНИМАНИЕ !!! На сайте гадит ...олексин--- заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, Олексин (Н.), ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев, ТолькоДНЕПР) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
25.08.2021 в 15:41
Я розчарований) При цьому тренер стільки команд припинили своє існування... Богданович, звісно, камікадзе, якщо хоче йти в цю клоаку. Краще в другу лігу
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0
0
LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 15:43
В Карпатах же Шаран був. Два місяці
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
25.08.2021 в 15:45
Ну от - життя не вчить)
+1
0
LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 15:45
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 15:18
Шевченко в курсе?
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+3
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 17:02
в курсе все активные, что ты олексин на работу вышел на Окружную....
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0
0
ratio (Дн-жинск)
25.08.2021 в 15:16
Хорошее место Шевченко доказать что он действительно чего-то стоит как тренер)
Ответить
+4
-1
Рівнянин (Рівне)
25.08.2021 в 15:10
Якщо в гравців немає божої іскри,то хоч Гвардіолу став,результат буде той самий.
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+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 15:19
Цыган во главе стада баранов сделает больше, чем баран во главе стада львов!
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+2
-6
Глюк Львів (Лемберг)
25.08.2021 в 15:43
Я б сказав "ніж Шаран, на чолі отари Львів"))))
+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 17:04
Тебя олексин стадо баранов в рот оттрахало...
0
0
аалекс ( Крым)
25.08.2021 в 14:47
Не дождались матча с Рухом, а обещали дать последний шанс. Видно Шарану уже не ймется вернуться в УПЛ.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
25.08.2021 в 14:35
Значит попросили и кто то уже есть на примете
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 14:56
Володимир Шаран.
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0
0


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