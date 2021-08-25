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Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера
Анатолий Бессмертный покидает "Львов"
Фото: ПФК Львов
Украинский наставник Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера "Львова". Клуб принял позицию специалиста.
"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.
Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.
Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, — это был фантастический период", - прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.
Анатолий Бессмертный возглавил горожан в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ.
В этом сезоне "Львов" провел 5 матчей под руководством наставника, в которых клуб получил 2 ничьих и потерпел 3-и поражения.
Напомним, ранее "Рух" уволил главного тренера Ивана Федыка. На этой должности его сменил Леонид Кучук.
Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.
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