Второй клуб УПЛ уволил тренера

Украинский наставник Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера "Львова". Клуб принял позицию специалиста.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, — это был фантастический период", - прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.

Анатолий Бессмертный возглавил горожан в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ.

В этом сезоне "Львов" провел 5 матчей под руководством наставника, в которых клуб получил 2 ничьих и потерпел 3-и поражения.

Напомним, ранее "Рух" уволил главного тренера Ивана Федыка. На этой должности его сменил Леонид Кучук.

Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.