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Второй клуб УПЛ уволил тренера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Анатолий Бессмертный покидает "Львов"

Второй клуб УПЛ уволил тренера

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Украинский наставник Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера "Львова". Клуб принял позицию специалиста.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.

Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.

Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, — это был фантастический период", - прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.

Анатолий Бессмертный возглавил горожан в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ.

В этом сезоне "Львов" провел 5 матчей под руководством наставника, в которых клуб получил 2 ничьих и потерпел 3-и поражения.

Напомним, ранее "Рух" уволил главного тренера Ивана Федыка. На этой должности его сменил Леонид Кучук.

Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
25.08.2021 в 14:47
Не дождались матча с Рухом, а обещали дать последний шанс. Видно Шарану уже не ймется вернуться в УПЛ.
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янковский ян (Запорожье)
25.08.2021 в 14:35
Значит попросили и кто то уже есть на примете
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LAZ E183 (Рига)
25.08.2021 в 14:56
Володимир Шаран.
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