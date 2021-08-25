Полтавские трудоголики, осадок от победы Зари, готовность Динамо. Эксперты о 5-м туре УПЛ

Известный тренер Александр Севидов, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек вместе с Иваном Баланом, который тренировал "Таврию" и "Ильичевец", а также плодотворно работал вместе с Николаем Павловым в "Ворскле", подводят краткие итоги по каждому матчу пятого тура Чемпионата Украины.

"Ворскла" - "Металлист-1925" 2:0

Александр Севидов: "Ворскла" добыла победу над новичком лиги за счет опыта и класса, хорошо изучив соперника. Полтавчане вышли на игру со всей серьезностью. В первом тайме хозяева не дали создать гостям ни одной голевой атаки, полностью доминировали на поле. А свой шанс они использовали сполна, забив гол перед перерывом. Нужно сказать, в пропущенном мяче большая вина защиты. Кто-то безвольно уступил борьбу Скляру, а тот отдал передачу Чеснакову. А кто-то не добежал и не помешал Владимиру нанести удар. Вот с таких мелочей складывается поражение команды.

У "М-1925" был шанс выровнять игру, но пенальти для одних подъем, для других не забивших – разочарование. В игре, которая трудно дается, не реализация пенальти - тяжелый психологический момент для всей команды. А вскоре, когда гости пропустили второй мяч, стало понятно, что они уже не найдут в себе силы отыграться. "Ворскла" спокойно и уверенно довела свое преимущество.

Хотелось бы отметить, что в последнее время футбол перестает быть мужским видом спорта. И в этом матче мы видели часто надуманные падения, симуляцию, игроки валяются и держатся за лицо. Из-за больших пауз теряется темп, нет динамики, тормозится игра, и такой футбол не нравится зрителям. На сегодняшний день "Ворскла" - это команда достаточно ровная, боевая, трудоголик на поле. Ее поражение от КуПСа и вылет из Лиги конференций, выглядит как несчастный случай. И в матчах УПЛ она своей хорошей игрой доказывает это.

"Верес" - "Минай" 1:0

Сергей Шебек: В футболе часто бывает, что удача приносит победу. В этом матче удача сопутствовала хозяевам на протяжении всего поединка. При игривом перевесе закарпатцы проиграли, хотя самым справедливым итогом была бы ничья. Игру можно разделить на четыре отрезка. В перовом тайме первые 15 минут преимущество за ровенчанами, затем игра выровнялась, и последние 20 минут "Минай" доминировал. В этот период Селезнев забил по исполнению симпатичный гол: принял передачу, элегантно обработал мяч и вторым касанием технично забил. Да вот неудача, он оказался в полуметровом офсайде. У Багайоко был шанс забить, но упустил возможность. Для "Вереса", а у них не было никаких моментов, сложилось как лучше.

Второй тайм стал продолжением первого, где гости усилили натиск на владения соперника. Вскоре наступил кульминационный момент для "Миная" - получили право на пенальти. Но все было в этот день против закарпатцев. Удар с "точки" парировал вратарь. Было понятно, игра шла до первого гола. Кто забьет, тот и победит.

Не зря наставник ровенчан Юрий Вирт ждал от Гегедоша забитый гол, который и "положил" красивым ударом слету в угол своим бывшим одноклубникам. Вот тебе и опять удача, исполнил желание тренера. Кроме гола и шанса забить со свободного удара с 5,5 метров, больше хозяева ничего не создали. "Минай" после пропущенного мяча наседал, много атаковал, владел инициативой. И забей Кулиев на 92-й минуте, а был обязан сделать это, но неуклюже "погладил" мяч, ничейный результат был бы самым справедливым итогом матча.

А "Верес", к слову, ходил перед матчем за благословением к священнику…

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Иван Балан: Конечно же, удаление на 10-й минуте в составе одесситов предрешило дальнейшие события на поле, понятно, не в их пользу. Играть в меньшинстве 80 минут было не под силу хозяевам, несмотря на то, что "Шахтер" играл, можно сказать, условно не оптимальным составом, где присутствовал сплав молодости и опыта. Если с "Монако" играло восемь легионеров и два украинца, то с "Черноморцем" все да наоборот. Де Дзерби дал возможность почувствовать вкус игры тем, кто меньше играет.

Получилась увлекательная и интересная игра с обеих сторон. "Шахтер" с первых минут завладел инициативой, обосновался на половине поля соперника, и в позиционных атаках плел свои фирменные "шахтерские" кружева. Горняки создали предостаточно моментов, чтобы открыть счет раньше, чем к 35-й минуте.

Но нужно отдать должное одесситам, они сражались и за себя и за того удаленного парня, пытались прессинговать в каких-то моментах на половине соперника, хорошо играли на контратаках, и создали пару шансов на гол. Авагимян попал в стойку, Путря забил после быстрой атаки по флангу, и если бы не сантиметровый офсайд, быть голу на радость болельщикам. Молодцы, не отбивались, не окопались, а старались играть на равных. Но класс "Шахтера" все же выше, дожали оппонента и до перерыва за счет индивидуального мастерства забили два мяча, уйдя на отдых в спокойном состоянии.

Второй тайм уже носил формальный характер. И все равно "Черноморец" огрызался, действовал на острых контратаках, было несколько опасных подходов к воротам, могли даже забить на 85-й минуте, атакующему не хватило сантиметров дотянуться к мячу. Это говорит, что игроки "Черноморца" физически неплохо готовы, бежали вперед и быстро возвращались назад. А в конце опять индивидуальное мастерство показал Соломон, забив классный гол, с подкруткой в дальний угол. Идеальное исполнение.

Несмотря на крупное поражение, "Черноморец" заслужил похвалы, показал не юношеский, а мужской характер, и в каждой игре молодежь понемногу прибавляет, собирая по крупицам бесценный опыт. Даже это поражение можно отнести в плюс команде. "Шахтер" предсказуемо и прогнозируемо победил молодую команду, которая сражалась до конца и под аплодисменты многочисленных зрителей ушла под трибуны.

"Днепр-1" - "Рух" 2:0

Александр Севидов: С первой и до последней минуты днепряне контролировали игру. В первом тайме хозяева создали не так много моментов, реализация оказалась на высоком уровне. Забили два красивых мяча, чем не дали усомнится в своем полном превосходство над соперником. Второй там также начался с подавляющего преимущества хозяев, создавали моменты и лишь однажды пропустили острый выпад, где гости могли забить. Даже если бы "Рух" забил, то ни на секунду не было бы сомнений, что "Днепр-1" победит.

В этом матче днепряне были сильнее во всех компонентах, хотя мы уже видим твердую руку Кучука. Все игроки "Руха" за линией мяча, выход в атаку за счет длинных передач, вратарь практически не разыгрывал ни одного раза ударов от ворот, мячи летели в центр поля. Футбол Кучука мы хорошо знаем, команды очень хорошо тактически готовы, и главная цель – это не пропустить. При множестве оборонительных действий все равно хозяева взломали насыщенную оборону, а в атаке у гостей не получалось, так как атаковали малыми силами. В первой 45-минутке "Рух" ни разу не пробил не то, что в ворота, а не было ни одного удара в их сторону. После перерыва львовяне чуть прибавили, но этого недостаточно играть на равных с оппонентом. "Днепр-1" был на голову сильнее, поэтому заслуженно и уверенно победил.

"Мариуполь" - "Заря" 3:4

Александр Севидов: Футбол, показанный командами, понравился. Мы увидели в течение 80 минут добротную игру, хорошие скорости. Несмотря на подавляющее преимущество "Зари", нужно отдать должное азовцам, они сопротивлялись, огрызались, и кроме трех забитых голов имели моменты до того, как начался звездопад из голов.

Что касается обороны "Мариуполя", то с простыми задачами она справляется, но как только становится чуть сложнее тактическая работа, ребята ошибаются и пропускают голы. "Заря" после неудачи с "Рапидом" хотела реабилитироваться, создала достаточно голевых моментов, половину из которых реализовала. Играли здорово вплоть до 80-й минуты, а затем просто "остановились". И это выглядело как издевательством над своими болельщиками, и неуважение к тренерскому штабу.

В эти 10 минут они устроили проходной двор, подставив молодого голкипера, который действовал неуверенно. Все что летело не в него – это гол. К тому же оборона на данный момент - слабое звено команды, и с сильными соперниками все огрехи сразу же видны. Ведя в счете 4:1, команда могла упустить победу, закончив матч вничью, что было бы неприятным психологическим ударом перед ответным матчем с австрийцами. Они должны сделать выводы, что даже против не самого сильного соперника играть в полноги не получится.

"Колос" - "Александрия" 0:1

Иван Балан: Встречались две команды, не уступающие друг другу в борьбе и бойцовских качествах. Всегда мотивированные и не любящие проигрывать. В первые 15 минут шла позиционная борьба, команды обменялись голевыми моментами, но "Александрия" выглядела чуть активнее. При атакующих действиях команды старались вытеснить друг друга подальше от ворот, играя высоко, а при обороне строили компактную и насыщенную линию защиты.

Первый опасный момент, где Кожушко мог забить своей бывшей команде, произошел на 25-й минуте. Затем игра выровнялась и докатилась с ничейным результатом до перерыва. Во втором тайме на первый план вышла борьба – кто ее выиграет, тот и победит. "Александрии" удалось забить после углового удара, Бабогло в единоборстве забил головой. Стандарты - это всегда был конек александрийцев.

"Колос" за 20 минут до окончания матча активизировался, заставив гостей низко опуститься к своей штрафной и действовать на контратаках. Команды обменялись голевыми моментами, игра превратилась в настольный теннис: шарик направо, шарик налево, мяч в центре практически не задерживался. Первый тайм был за александрийцами, второй за коваливцами. Команды создали предостаточно моментов для одних, чтобы сравнять счет, для других увеличить голевое преимущество. Получилось по-настоящему боевое, интересное зрелище.

"Динамо" - "Десна" 4:0

Александр Севидов: Киевляне выиграли матч уверенно и солидно, с большим запасом прочности, владея неоспоримым преимуществом от первой и до последней минуты. "Десна" ничего не смогла противопоставить, имела лишь два хороших момента в первом тайме. При 0:0 Тотовицкому после прострела не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота. Такая же ситуация, но уже когда проигрывали 0:1, была с Картушовым.

Этот матч был с прицелом к Лиге чемпионов, и не зря выбрали время 21-30, когда скоро придется стартовать в престижном турнире. Игра показала, что динамовцы хорошо готовы к международным баталиям, очень легко проходили достаточно крепкую сыгранную среднюю линию "Десны". Превосходство хозяев было во всех компонентах: динамика, скорости, быстрая работа с мячом, острые фланговые атаки в сочетании с качественными индивидуальными действиями в штрафной площади. Как здорово забил Буяльский: принял левой, забил правой по дуге. Исполнение на высшем уровне! Такие голы и сам футбол приятно смотреть.

Единственно, у "Динамо" пока остается проблемной позиция центрального нападающего. Пробуют Гармаша, но он не нападающий, там есть определенная специфика, где приходится часто играть спиной к воротам, а Гармаш это не особо любит. Дебютировал Антюх, но ему не хватает футбольного интеллекта и мышления для такого клуба как "Динамо".

"Львов" - "Ингулец" 1:2

Иван Балан: Встречались две равные команды. Игра прошла не на высоких скоростях, темп чуть выше среднего. До 15-й минуты команды старались контролировать мяч, перемещались от штрафной до штрафной, но без единого момента у обеих ворот, оборонялись лучше, чем атаковали. Но вскоре Грисьо открыл счет. Свой первый опасный момент "Ингулец" создал лишь на 42-й минуте, но выручил вратарь. В первом тайме лучше выглядел "Львов", забили свой мяч, были активнее, и счет 1:0 отображало ход событий.

Во втором тайме все поменялось. Есть 15 минут, чтобы перестроится, решить проблемы и исправить их. Пауза пошла на пользу "Ингульцу", который уже своей активной игрой заставил ошибаться хозяев. В течение двух минут забили два гола. И во втором пропущенном мяче, конечно же, ошибка Ильющенкова, который без какой-либо необходимости вышел за пределы штрафной, и Ситало технично перебросил мяч в пустые ворота.

Тут же львовяне могли сравнять счет, но Ренан не реализовал выход один на один. Также гости имели шанс увеличит счет, но на сей раз вратарь выручил, сняв буквально мяч с ноги Шарая. Тому ассистировал Ситало, который был лучшим игроком матча.

Равная игра равных соперников, где повезло больше "Ингульцу". Команды старались играть в атакующий футбол, петровцы был более настырными, и фортуна вознаградила их победой.