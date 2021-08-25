Пятов: У меня появилось второе дыхание

37-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о шансе, который он получил в связи с травмой голкипера Анатолия Трубина.

"Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал контракт новый. Тем более, я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место, это мое решение. Если я увижу, что уже не тяну, скажу: "Спасибо, до свидания". А так… У меня живут амбиции. Наверное, заново все забурлило.

Шанс? Не такой шанс я имел в виду, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы. Я хочу помогать команде. Я живу футболом. У меня второе дыхание появилось", — отметил Пятов.