Караваев: Суркис убедил перейти в Динамо за 20 секунд

Игрок " Динамо " Александр Караваев вспомнил, как переходил в столичный клуб.

– За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком "Динамо"?

– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб "Динамо" хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.