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Караваев: Суркис убедил перейти в Динамо за 20 секунд

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист вспомнил, как переходил в киевский клуб

Караваев: Суркис убедил перейти в Динамо за 20 секунд

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев вспомнил, как переходил в столичный клуб.

– За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком "Динамо"?

– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб "Динамо" хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.

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В статье: Игорь Суркис Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Фокус

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 16:44
За 20 секунд 40-каваттный паяльник разогревается до температуры 180 градусов по Цельсию. Караваев - очень выносливый парень!
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