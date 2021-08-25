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Караваев: Суркис убедил перейти в Динамо за 20 секунд
Футболист вспомнил, как переходил в киевский клуб
fcdynamo.kiev.ua
Игрок "
– За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком "Динамо"?
– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб "Динамо" хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.
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Источник:Фокус
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