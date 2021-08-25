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Классный обводящий удар в девятку. Определён лучший гол пятого тура УПЛ

Премьер-лига
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Классный обводящий удар в девятку. Определён лучший гол пятого тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

По традиции, после заключительного матча тура украинской Премьер-лиги UA-Футбол запустил голосование на лучший гол игрового дня.

Опрос по итогам пятого тура турнира выиграл хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Для многих уже не секрет, что сейчас это стержневой футболист чемпиона Украины. И он это доказывает уже в новом сезоне, забив с начала чемпионата четыре гола и разделяя первое место в гонке бомбардиров с Кулаковым, Довбиком, Безбородько и Степанюком.

Что касается самого гола, который принёс полузащитнику победу в номинации, то он получился очень тонким: получив на линии штрафной чуть левее центра передачу от Николая Шапаренко, Виталий одним касанием мяч принял и подработал под удар, а вторым - запустил за шиворот голкиперу "Десны" Игорю Литовке.

Напомним, что предыдущий опрос UA-Футбол по итогам четвёртого тура УПЛ выиграл форвард "Днепра-1" Артём Довбик.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) лучшие голы
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