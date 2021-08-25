Марлос: Сейчас наш главный лидер — наш главный тренер

Хавбек " Шахтера " Марлос рассказал о том, кто, по его мнению, сейчас является лидером команды.

"Думаю, все люди, которые следят за "Шахтером" много лет, понимают, что сейчас наш главный лидер — наш главный тренер Роберто Де Дзерби. Он принимает все решения — кто не играет, кто не играет.

Мы переживаем момент перестройки. Многие игроки, которые были важны для клуба, сейчас играют не так часто. Идет смена поколений. Сейчас для нас важны все матчи. Нам нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера", — отметил Марлос.