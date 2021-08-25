  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Марлос: Сейчас наш главный лидер — наш главный тренер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марлос: Сейчас наш главный лидер — наш главный тренер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек говорит о том, что в команде идет смена поколений

Марлос: Сейчас наш главный лидер — наш главный тренер

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос рассказал о том, кто, по его мнению, сейчас является лидером команды.

"Думаю, все люди, которые следят за "Шахтером" много лет, понимают, что сейчас наш главный лидер — наш главный тренер Роберто Де Дзерби. Он принимает все решения — кто не играет, кто не играет.

Мы переживаем момент перестройки. Многие игроки, которые были важны для клуба, сейчас играют не так часто. Идет смена поколений. Сейчас для нас важны все матчи. Нам нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера", — отметил Марлос.

Напомним, что Де Дзерби принял "Шахтер" летом этого года, сменив у руля команды Луиша Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...