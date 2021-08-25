Клуб Луческу-младшего близок к аренде Сидклея

Греческий ПАОК близок к соглашению с киевским " Динамо " по аренде бразильского защитника Сидклея.

Украинский и греческий клубы находятся в активной фазе переговоров по бразильскому легионеру. Если стороны ударят по рукам, ожидается, что в Салоники Сидклей переедет на правах аренды.

По имеющейся информации, ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу, не будет платить за аренду динамовца, однако обязуется по условиям арендного соглашения через год выкупить контракт бразильского защитника у "Динамо" за два миллиона евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.