  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб Луческу-младшего близок к аренде Сидклея
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Луческу-младшего близок к аренде Сидклея

Премьер-лига
(1 голосов)

Причем бесплатно

Клуб Луческу-младшего близок к аренде Сидклея

Новина українською

Греческий ПАОК близок к соглашению с киевским "Динамо" по аренде бразильского защитника Сидклея.

Украинский и греческий клубы находятся в активной фазе переговоров по бразильскому легионеру. Если стороны ударят по рукам, ожидается, что в Салоники Сидклей переедет на правах аренды.

По имеющейся информации, ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу, не будет платить за аренду динамовца, однако обязуется по условиям арендного соглашения через год выкупить контракт бразильского защитника у "Динамо" за два миллиона евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Сидклей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...