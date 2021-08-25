Защитник Металлиста 1925: У защитников такая судьба - ты всегда будешь рядом с моментом, когда забивают мячи

Защитник Металлиста 1925 Евгений Ткачук поделился впечатлениями от матча пятого тура соревнований УПЛ с Ворсклой (0:2) и рассказал об ожиданиях от противостояния с Днепром-1.

- В отличие от матча с Шахтером, теперь уже в первом тайме Металлист 1925 имел ряд возможностей для взятия ворот Ворсклы. В УПЛ транжирить моменты - непозволительная роскошь?

- В первом тайме отдали инициативу сопернику и рассчитывали на контратаки. Знали, что полтавчане тщательно проанализируют нашу игру. Подопечные Максимова агрессивно играют без мяча и высоко прессингуют. Пытались использовать свободные зоны для быстрых атак. Предпосылки для опасных моментов были, но голевых моментов не создали.

- Валерий Кривенцов после матча поблагодарил? Претензий по самоотдаче не было?

- Тренер поблагодарил команду за желание и самоотдачу. Проиграли, но не стоит опускать руки. Вся борьба еще впереди. Проанализируем собственные ошибки и будем двигаться дальше.

- Нереализованный пенальти сильно подкосил команду?

- Конечно, в психологическом плане этот эпизод не мог не сказаться на нашей команде. Однако, считаю, что даже в такие сложные моменты необходимо найти в себе силы и продолжать гнуть свою линию.

По моему мнению, арбитр должен был ставить пенальти в конце встречи, когда игрок Ворсклы нарушал правила в борьбе с Савиным.

- Этот второй гол, когда вы срезали мяч в собственные ворота - недоразумение?

- Пропущенные мячи - следствие наших ошибок. К сожалению, это был просто не наш день. У защитников такая судьба - ты всегда будешь рядом с моментом, когда забивают мячи. Всегда замечают только ошибку, а большой объем черновой работы мало кто отмечает. Забил в собственные ворота в первый и надеюсь в последний раз.

- Днепр-1 в этом сезоне - может самая сильная команда в истории?

- С приходом Йовичевич игра Днепра-1 засияла новыми красками. Команда демонстрирует содержательный футбол и достигает результата. Мне импонирует стиль игры Днепра-1. Хорошо знаем сильные и слабые стороны своего ближайшего соперника. Ожидаем сложную и одновременно интересную игру. Сделаем все возможное, чтобы победить.