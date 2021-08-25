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Не договорились. Хачериди покинул расположение Десны

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стороны так и не договорились о контракте

Не договорились. Хачериди покинул расположение Десны

instagram.com/dynamobrest

Новина українською

Украинский защитник Евгений Хачериди покинул "Десну", с которой тренировался в последние несколько недель.

Несмотря на то, что около трех недель футболист провел в расположении черниговской "Десны", с которой поддерживал тренировочную форму, стороны так и не пришли к общему знаменателю относительно подписания контракта.

Хачериди по своей инициативе покинул тренировочный лагерь команды Александра Рябоконя. Будут ли продолжены поиски нового клуба, неизвестно.

Напомним, что Евгений находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов)
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Комментарии (7)
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Харьковчанин (Харків)
25.08.2021 в 23:08
В свинособакию похоже поедет.
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Dimka26 (Чернигов)
25.08.2021 в 23:01
Хачу в своем то возрасте делать большие запросы. Не хочешь играть в футбол - можешь спокойно на пенсии сидеть.
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0
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ДВ (Одесса)
25.08.2021 в 23:01
Минай
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0
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Русланбай (Рівне)
25.08.2021 в 22:57
Він так і не може зрозуміти що часи шалених грошей в укр футболі пройшли. 30 000 БАКСІВ в місяць таким як він. Вже платити не будуть. Тим бідьше Десна. Тай 20 000 теж не будуть.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
25.08.2021 в 22:50
Ну и зачем это чудо Десне, он же неадекват
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
25.08.2021 в 22:50
Та він там відсудив лям у Білорусів тай пішов в запій воно йому потрібно ще грати?).......
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+2
0
Djibouti (Djibouti)
25.08.2021 в 22:49
Тю
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0
0


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