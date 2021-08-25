Не договорились. Хачериди покинул расположение Десны

Украинский защитник Евгений Хачериди покинул " Десну ", с которой тренировался в последние несколько недель.

Несмотря на то, что около трех недель футболист провел в расположении черниговской "Десны", с которой поддерживал тренировочную форму, стороны так и не пришли к общему знаменателю относительно подписания контракта.

Хачериди по своей инициативе покинул тренировочный лагерь команды Александра Рябоконя. Будут ли продолжены поиски нового клуба, неизвестно.

Напомним, что Евгений находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.