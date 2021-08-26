К матчу с Рухом Львов будет готовить помощник Бессмертного

25 августа в отставку был отправлен главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный .

По информации Meta-ratings, к дерби с "Рухом", которое состоится 29 августа, "горожан" будет готовить помощник Бессмертного - Тарас Чопик - известный в прошлом вратарь, тренировавший в последние годы азербайджанский "Симург" и белорусский "Нафтан".

Уже на следующей неделе клубное руководство определиться с наставником, который будет возглавлять "Львов" на постоянной основе.

Напомним, что после пяти туров "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.