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К матчу с Рухом Львов будет готовить помощник Бессмертного

Премьер-лига
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С новым наставником львовяне должны определится на следующей неделе

К матчу с Рухом Львов будет готовить помощник Бессмертного

pfclviv.com

Новина українською

25 августа в отставку был отправлен главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный.

По информации Meta-ratings, к дерби с "Рухом", которое состоится 29 августа, "горожан" будет готовить помощник Бессмертного - Тарас Чопик - известный в прошлом вратарь, тренировавший в последние годы азербайджанский "Симург" и белорусский "Нафтан".

Уже на следующей неделе клубное руководство определиться с наставником, который будет возглавлять "Львов" на постоянной основе.

Напомним, что после пяти туров "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
Meta Ratings

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