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Альтернатива Жерсону? Новичок Серии А сделает предложение по Супряге

Премьер-лига
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(1 голосов)

Еще один итальянский клуб заинтересовался украинцем

Альтернатива Жерсону? Новичок Серии А сделает предложение по Супряге

Новина українською

Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

Как сообщает журналист Филиппо Рубулотта в своем Twitter, 21-летним украинцем интересуется "Салернитана". Отмечается, что новичок Серии А пытается договориться с "Динамо" о переходе нападающего.

Этот возможный трансфер сложен с точки зрения затрат и конкуренции. Но руководство "темно-красных" предпринимает попытки.

Ранее СМИ сообщали, что "Салернитана" ведет переговоры по трансферу еще одного игрока киевского "Динамо" - Жерсона Родригеса. Сам же люксембуржец изъявил желание покинуть состав киевлян и продолжить карьеру в новом клубе.

"Динамо", в свою очередь, отказывается продавать легионера из Люксембурга менее чем за 5 млн евро.

По итогам минувшего сезона итальянская команда вышла в Серию А.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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kapkan (Луганск)
26.08.2021 в 12:13
Есть очень интересное наблюдение- почти все клубы Серии А интересуются почти всеми игроками Динамо. Но при этом там играют 2 украинца из системы Шахтера. Как-то попахивает "вымышленным агентским интересом"!!!
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+2
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 12:36
Попахивает? Называй вещи своими именами.
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0
0
alexfc (Киев)
26.08.2021 в 12:09
Сага кто на Супрягу продолжается. Хорошо что трансферный период скоро закрывается.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
26.08.2021 в 12:02
Цікаво, що Динамо гравців розпродає (принаймні віртуально), а Шахтар купляє... Втім лідером УПЛ є саме Динамо. Мабуть, Шахтарю слід більше уваги приділяти власній молоді, а не покупній.
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0
-1
Arni-86 (Одесса)
26.08.2021 в 11:49
ахаха, да сколько можно???
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 11:40
)))))))) не смешите, давайте что-то новое!
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+3
0


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