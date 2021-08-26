Альтернатива Жерсону? Новичок Серии А сделает предложение по Супряге

Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

Как сообщает журналист Филиппо Рубулотта в своем Twitter, 21-летним украинцем интересуется "Салернитана". Отмечается, что новичок Серии А пытается договориться с "Динамо" о переходе нападающего.

Этот возможный трансфер сложен с точки зрения затрат и конкуренции. Но руководство "темно-красных" предпринимает попытки.

Ранее СМИ сообщали, что "Салернитана" ведет переговоры по трансферу еще одного игрока киевского "Динамо" - Жерсона Родригеса. Сам же люксембуржец изъявил желание покинуть состав киевлян и продолжить карьеру в новом клубе.

"Динамо", в свою очередь, отказывается продавать легионера из Люксембурга менее чем за 5 млн евро.

По итогам минувшего сезона итальянская команда вышла в Серию А.