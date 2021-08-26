Два клуба УПЛ интересуются игроком Динамо

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может покинуть киевский клуб до конца трансферного окна.

Как пишет ресурс zaryalg.com, на 29-летнего футболиста претендует "Заря" и "Днепр-1".

Ранее сообщалось, что польская "Легия" была готова арендовать украинца на один год.

В нынешнем сезоне Шабанов не появлялся на поле в официальных матчах "Динамо". Футболист выходил лишь два раза на замену в товарищеских матчах против "Интера" и "Фенербахче".