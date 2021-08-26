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Два клуба УПЛ интересуются игроком Динамо

Премьер-лига
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Шабанов может сменить клубную прописку

Два клуба УПЛ интересуются игроком Динамо

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может покинуть киевский клуб до конца трансферного окна.

Как пишет ресурс zaryalg.com, на 29-летнего футболиста претендует "Заря" и "Днепр-1".

Ранее сообщалось, что польская "Легия" была готова арендовать украинца на один год.

В нынешнем сезоне Шабанов не появлялся на поле в официальных матчах "Динамо". Футболист выходил лишь два раза на замену в товарищеских матчах против "Интера" и "Фенербахче".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Шабанов СК Днепр-1
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Источник:
zaryalg.com

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