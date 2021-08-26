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Два клуба УПЛ интересуются игроком Динамо
Шабанов может сменить клубную прописку
Защитник "Динамо" Артем Шабанов может покинуть киевский клуб до конца трансферного окна.
Как пишет ресурс zaryalg.com, на 29-летнего футболиста претендует "Заря" и "Днепр-1".
Ранее сообщалось, что польская "Легия" была готова арендовать украинца на один год.
В нынешнем сезоне Шабанов не появлялся на поле в официальных матчах "Динамо". Футболист выходил лишь два раза на замену в товарищеских матчах против "Интера" и "Фенербахче".
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Источник:zaryalg.com
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