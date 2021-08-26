Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
24.tv.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и "Александрией".
Встреча 14-й и 6-й команд турнирной таблицы – что она нам принесет? Одесситы трижды проиграли после добытой победы, в то время как подопечные Юрия Гуры чередуют все три типа результата, но все-таки с большим количеством викторий. Сумеет ли команда Мороза дать бой оппоненту? Или же в очередной раз провалится? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Георгий Грошев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ
- Тренер Монако: У Шахтера лишь один удар в створ ворот и два гола - футбол жесток
- Шахтёр и Вернидуб вышли в ЛЧ, Кейн останется в Тоттенхэме. Главные новости за 25 августа
- 30 лет Независимости - 30 футбольных звезд Украины
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО