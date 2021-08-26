Черноморец – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и "Александрией".

Встреча 14-й и 6-й команд турнирной таблицы – что она нам принесет? Одесситы трижды проиграли после добытой победы, в то время как подопечные Юрия Гуры чередуют все три типа результата, но все-таки с большим количеством викторий. Сумеет ли команда Мороза дать бой оппоненту? Или же в очередной раз провалится? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский