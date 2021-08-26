СМИ назвали потенциального тренера Львова

Новым тренером "Львова" может стать Игорь Климовский, который сейчас работает в тернопольской "Ниве". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

49-летний специалист является главным претендентом на эту должность во львовском клубе, после отставки Анатолия Бессмертного.

Отмечается, что Климовский взял время на размышление.

Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.

Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.