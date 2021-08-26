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СМИ назвали потенциального тренера Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Отмечается, что специалист взял время на размышление

СМИ назвали потенциального тренера Львова

Фото: ФК Нива Тернополь / Автор неизвестен

Новина українською

Новым тренером "Львова" может стать Игорь Климовский, который сейчас работает в тернопольской "Ниве". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

49-летний специалист является главным претендентом на эту должность во львовском клубе, после отставки Анатолия Бессмертного.

Отмечается, что Климовский взял время на размышление.

Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.

Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.

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В статье: ФК Львов Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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andyqd (Сан Хосе)
26.08.2021 в 14:51
а разве Климовский не связан контрактом с Нивой? что за бред...
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pyvovarchyk (Львів)
26.08.2021 в 14:41
татотаке це не ЗМІ!
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andyqd (Сан Хосе)
26.08.2021 в 14:51
татотаке лишь бы патякать
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chakvoron (Хоростків)
26.08.2021 в 14:35
Дуже шкода, якщо залишить Ниву. Команда тільки почала будуватись і показувати гру..... А Львову, нехай мені вибачать прихильники команди, і так нічого не світить у вишці.
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andyqd (Сан Хосе)
26.08.2021 в 14:52
у Климовского с Нивой контракт
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LAZ E183 (Рига)
26.08.2021 в 14:19
Дуже досвідчений тренер, можливо, навіть краще за Шарана. Нива, при всіх негараздах, демострує прекрасний футбол. Олімпік при ньому чудово виглядав. До речі, одного разу при Климовському "Олімпік" перемагав "Львів" з рахунком 1:5.
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 14:17
Шаран не пойдёт --берите своего Маркевича старого или молодого а Шаран в Марик
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