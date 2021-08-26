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СМИ назвали потенциального тренера Львова
Отмечается, что специалист взял время на размышление
Фото: ФК Нива Тернополь / Автор неизвестен
Новым тренером "Львова" может стать Игорь Климовский, который сейчас работает в тернопольской "Ниве". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
49-летний специалист является главным претендентом на эту должность во львовском клубе, после отставки Анатолия Бессмертного.
Отмечается, что Климовский взял время на размышление.
Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.
Ранее сообщалось, что Владимиру Шарану могут предложить возглавить "Львов", если Бессмертного отправят в отставку.
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