Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА

Киевское "Динамо" провело официальную фотосессию перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно то, что в мероприятии присутствовала не вся команда. В частности, не было полузащитников Жерсона Родригеса и Сидклея.

Сидклея сватали в греческий "ПАОК", а Родригеса в "Салернитану". Но трансферу легионера из Люксембурга может помешать Владислав Супряга, который также в сфере интересов итальянского клуба.

Отметим, что Владислав Супряга и Артем Шабанов фотографировались вместе с командой. Ранее СМИ информировали, что на 29-летнего Шабанова претендует "Днепр-1 и луганская "Заря".

Скриншот: канал киевского Динамо на YouTube