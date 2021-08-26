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Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА

Премьер-лига
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Киевляне провели фотосессию перед стартом группового этапа ЛЧ

Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" провело официальную фотосессию перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно то, что в мероприятии присутствовала не вся команда. В частности, не было полузащитников Жерсона Родригеса и Сидклея.

Сидклея сватали в греческий "ПАОК", а Родригеса в "Салернитану". Но трансферу легионера из Люксембурга может помешать Владислав Супряга, который также в сфере интересов итальянского клуба.

Отметим, что Владислав Супряга и Артем Шабанов фотографировались вместе с командой. Ранее СМИ информировали, что на 29-летнего Шабанова претендует "Днепр-1 и луганская "Заря".

Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА - изображение 1
Скриншот: канал киевского Динамо на YouTube

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Жерсон Родригес
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Источник:
Динамомания

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