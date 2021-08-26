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Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА
Киевляне провели фотосессию перед стартом группового этапа ЛЧ
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" провело официальную фотосессию перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.
Примечательно то, что в мероприятии присутствовала не вся команда. В частности, не было полузащитников Жерсона Родригеса и Сидклея.
Сидклея сватали в греческий "ПАОК", а Родригеса в "Салернитану". Но трансферу легионера из Люксембурга может помешать Владислав Супряга, который также в сфере интересов итальянского клуба.
Отметим, что Владислав Супряга и Артем Шабанов фотографировались вместе с командой. Ранее СМИ информировали, что на 29-летнего Шабанова претендует "Днепр-1 и луганская "Заря".
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