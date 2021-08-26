Антюх: Очень хочется сыграть против Колоса

В прошлом матче УПЛ против "Десны" в составе " Динамо " дебютировал нападающий Денис Антюх.

Денис рассказал о своих дальнейших планах и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против "Колоса", который состоится в ближайшую субботу.

- После матча с "Десной" нам дали один выходной день, я провел его дома с семьей, отдохнул, перезагрузился, и теперь с новыми силами готовимся к матчу с "Колосом". В целом, подготовка проходит в обычном режиме, разобрали игру с "Десной" и провели работу над ошибками.

- Разве они были, учитывая победу со счетом 4:0?

- Конечно. Были погрешности тактического характера, в обороне, также можно улучшить игру в атаке. Словом, ошибки есть всегда, как и всегда есть, над чем работать.

- В матче с "Десной" состоялся ваш дебют за "Динамо", рассчитываете ли выйти на поле в следующем поединке против "Колоса"?

- Конечно, мне бы этого очень хотелось. Но кому играть - решать тренеру.

- Для вас, как для бывшего футболиста "Колоса", предстоящий матч будет особенным?

- Естественно, мне хочется сыграть против своей бывшей команды, а в остальном это обычная игра чемпионата, которую нам необходимо выигрывать.

- Вы, как бывший игрок этой команды, наверняка, знаете, как это сделать?

- Какую тактику на игру выбрать, нам скажет тренер. Как он скажет, так мы и будем действовать. Радует, что Мирче Луческу уже лучше, в прошлом матче он вернулся на тренерский мостик. Когда он с нами, это больше мотивирует, он нам много подсказывает, проводит теоретические занятия и тренировки. Когда он рядом, мне кажется, команда играет лучше.

- Наверняка, в "Колосе" у вас осталось много друзей, будете ли с кем-то обсуждать ближайший матч?

- Конечно, осталось много товарищей и знакомых ребят, но еще ни с кем из них не общался. Думаю, мы поговорим уже после игры.