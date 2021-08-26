Заря и Днепр-1 заинтересованы в Шабанове, но не готовы платить большую зарплату игрока

Киевское " Динамо " до закрытия трансферного окна может отпустить нескольких своих футболистов.

В сфере интересов других клубов в эти дни находятся бразилец Сидклей (ПАОК), Жерсон Родригес ("Салернитана"), Владислав Супряга (Италия) и Артем Шабанов, которого сватают в две команды УПЛ — "Зарю" и "Днепр-1".

По информации Meta-ratings, столичный клуб готов отпустить украинца в одну из этих команд, если одна из них сумеет договориться с бело-синими в первую очередь по вопросу высокой зарплаты футболиста (в районе 40-50 тыс.евро).

По имеющейся информации, и "Заря" и "Днепр-1" готовы платить Шабанову более скромный оклад. Если такой вариант устроит и столичный клуб, и футболиста, защитник сможет продолжить карьеру в другой команде УПЛ. Мирча Луческу не против отпустить футболиста, который не входит в обойму основных исполнителей "Динамо".

Напомним, что в нынешнем сезоне Шабанов не провел за "Динамо" ни одного матча, а в минувшем сезоне принял участие в 10 играх, после чего на правах аренды перешел в польскую "Легию".