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Определен лучший арбитр пятого тура УПЛ
Второе признание в сезоне для этого рефери
ФК Колос
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
В пятом туре эксперты лучшим признали Ярослава Козыка. Он судил матч "Колос" - "Александрия" (0:1), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Ярослава Козыка это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козык (2-й тур), Владимир Новохатний (3-й тур) и Денис Шурман (4-й тур).
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