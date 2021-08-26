Определен лучший арбитр пятого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В пятом туре эксперты лучшим признали Ярослава Козыка. Он судил матч "Колос" - "Александрия" (0:1), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.