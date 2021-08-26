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Салернитана предложила за Супрягу 3 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, нас ждут очередные серии мыльной оперы по переходу форварда в Италию

Салернитана предложила за Супрягу 3 млн евро

Олександр Приходько

Новина українською

Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

21-летним украинцем интересуется "Салернитана".

Как сообщает SalernoSport24, итальянский клуб уже сделал киевлянам предложение в размере 3 млн евро.

"Динамо", в свою очередь, хочет выручить за Супрягу не менее 5 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Супрягой в Италии интересовались "Сампдория", "Дженоа" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Владислав Супряга
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Источник:
Salerno Sport 24

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Комментарии (11)
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Footballers (Умань)
26.08.2021 в 21:50
Супруга за 5 млн.Не забиває но губки надуває.
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ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 21:47
Не продадут, кому то на казино не хватит
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 21:35
Так не достанься никому...!!!!)))
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 21:14
отдайте его в ЧО-там он заиграет а потом продадите дороже--Суркис думай
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ascent (Луксор)
26.08.2021 в 21:08
Даже если переход и состоится, то всё равно чемпионат Италии не для Супряги: совсем он зеленый. Бельгия, Португалия - для старта то, что нужно...
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аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 21:04
На фига Суркису 3 ляма если лавочка не до конца отполирована.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
26.08.2021 в 21:01
500тыс. его цена. Надо продавать, если 3 ляма предлагают
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+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:56
Ну які нах 5 млн, якщо він рік не забивав?
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+2
-1
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sergkir
26.08.2021 в 21:26
Как он забьёт? Он на лавке
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fc_grepa (Херсон)
26.08.2021 в 21:36
в тому то і справа
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 21:36
Он давно уже забил ...
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