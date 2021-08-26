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Салернитана предложила за Супрягу 3 млн евро
Кажется, нас ждут очередные серии мыльной оперы по переходу форварда в Италию
Олександр Приходько
Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за форварда "
21-летним украинцем интересуется "Салернитана".
Как сообщает SalernoSport24, итальянский клуб уже сделал киевлянам предложение в размере 3 млн евро.
"Динамо", в свою очередь, хочет выручить за Супрягу не менее 5 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Супрягой в Италии интересовались "Сампдория", "Дженоа" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.
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Источник:Salerno Sport 24
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Комментарии (11)
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Footballers (Умань)
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