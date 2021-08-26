Салернитана предложила за Супрягу 3 млн евро

Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за форварда " Динамо " Владислава Супрягу.

21-летним украинцем интересуется "Салернитана".

Как сообщает SalernoSport24, итальянский клуб уже сделал киевлянам предложение в размере 3 млн евро.

"Динамо", в свою очередь, хочет выручить за Супрягу не менее 5 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Супрягой в Италии интересовались "Сампдория", "Дженоа" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.