Тренер Львова: После матча с Рухом встретимся с руководством клуба

К дерби с "Рухом" футболистов "Львова" готовит Тарас Чопик - помощник ушедшего в отставку главного тренера "горожан" Анатолия Бессмертного. Специалист рассказал, когда у "Львова" может появиться новый рулевой.

"Каждый должен заниматься своим делом: мне доверили готовить "Львов" к поединку с земляками, а клубное руководство может и ведет с кем-то переговоры. Это не в моей компетенции, и я не владею информацией о потенциальных претендентах.

После матча с "Рухом", обязательно будет встреча с клубным руководством и тогда узнаем, что делать дальше. Для меня сегодня самое главное, что среди подопечных нет травмированных и дисквалифицированных", - отметил Чопик.