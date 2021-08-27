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Тренер Львова: После матча с Рухом встретимся с руководством клуба

Премьер-лига
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Тарас Чопик пока и.о главного тренера

Тренер Львова: После матча с Рухом встретимся с руководством клуба

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Новина українською

К дерби с "Рухом" футболистов "Львова" готовит Тарас Чопик - помощник ушедшего в отставку главного тренера "горожан" Анатолия Бессмертного. Специалист рассказал, когда у "Львова" может появиться новый рулевой.

"Каждый должен заниматься своим делом: мне доверили готовить "Львов" к поединку с земляками, а клубное руководство может и ведет с кем-то переговоры. Это не в моей компетенции, и я не владею информацией о потенциальных претендентах.

После матча с "Рухом", обязательно будет встреча с клубным руководством и тогда узнаем, что делать дальше. Для меня сегодня самое главное, что среди подопечных нет травмированных и дисквалифицированных", - отметил Чопик.

Напомним, что матч 6-го тура УПЛ "Рух" - "Львов" начнется 29 августа в 19.30.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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