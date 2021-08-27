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Мариуполь просматривает 22-летнего бразильца
Фабрисио Ойя может пополнить ряды "азовцев"
Фото: meutimao.com.br
По данным Футбол NEWS, "Мариуполь" может усилиться полузащитником "Торпедо-БелАЗ" Фабрисио Ойя.
В данный момент 22-летний футболист находится на просмотре в мариупольском клубе.
Ойя — воспитанник "Коринтианс". Также выступал за "Сан-Бенту" и "Оэсте".
Играл за молодежную сборную Бразилии U20.
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Источник:Футбол NEWS
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