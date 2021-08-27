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Мариуполь просматривает 22-летнего бразильца

Премьер-лига
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Фабрисио Ойя может пополнить ряды "азовцев"

Мариуполь просматривает 22-летнего бразильца

Фото: meutimao.com.br

Новина українською

По данным Футбол NEWS, "Мариуполь" может усилиться полузащитником "Торпедо-БелАЗ" Фабрисио Ойя.

В данный момент 22-летний футболист находится на просмотре в мариупольском клубе.

Ойя — воспитанник "Коринтианс". Также выступал за "Сан-Бенту" и "Оэсте".

Играл за молодежную сборную Бразилии U20.

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В статье: ФК Мариуполь Торпедо-БелАЗ (Жодино) Фабрисио Ойя
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Источник:
Футбол NEWS

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