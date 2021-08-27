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Металлист 1925 – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Металлист 1925 – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ

Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги между "Металлистом 1925" и СК "Днепр-1".

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Встреча 8-й и 5-й команд турнирной таблицы. Когда-то противостояние между харьковчанами и днепрянами превосходило битву между "Шахтером" и "Динамо". Хоть сейчас это уже даже и не совсем те же самые клубы, градус борьбы все равно очень и очень высок. Кому достанутся три очка? Или накал сведется к паритету? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 августа – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим
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