Мороз: Надеюсь, ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против "Александрии".

"Хотим добиваться результата в каждой игре, чтобы ребята прогрессировали, показывали хорошую игру для одесских болельщиков.

Надеюсь, что ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги. Начинают вкатываться. С любым соперником нужно быть все время сконцентрированным, не уступать, комбинировать. На это все настраиваем.

Можно фишки двигать на макете сколько угодно, но все делают на поле игроки. Я доволен их пониманием, но хотелось бы еще результата", - отметил Мороз.