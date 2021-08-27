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Мороз: Надеюсь, ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги

Премьер-лига
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Наставник "моряков" дал комментарий перед игрой с "Александрией"

Мороз: Надеюсь, ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги

Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий

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Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против "Александрии".

"Хотим добиваться результата в каждой игре, чтобы ребята прогрессировали, показывали хорошую игру для одесских болельщиков.

Надеюсь, что ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги. Начинают вкатываться. С любым соперником нужно быть все время сконцентрированным, не уступать, комбинировать. На это все настраиваем.

Можно фишки двигать на макете сколько угодно, но все делают на поле игроки. Я доволен их пониманием, но хотелось бы еще результата", - отметил Мороз.

Напомним, матч "Черноморец" - "Александрия" состоится сегодня, 27 августа в Одессе. Начало в 19:30.

Читайте такжеЧерноморец - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Источник:
Футбол NEWS

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