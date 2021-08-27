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Мороз: Надеюсь, ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги
Наставник "моряков" дал комментарий перед игрой с "Александрией"
Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против "Александрии".
"Хотим добиваться результата в каждой игре, чтобы ребята прогрессировали, показывали хорошую игру для одесских болельщиков.
Надеюсь, что ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги. Начинают вкатываться. С любым соперником нужно быть все время сконцентрированным, не уступать, комбинировать. На это все настраиваем.
Можно фишки двигать на макете сколько угодно, но все делают на поле игроки. Я доволен их пониманием, но хотелось бы еще результата", - отметил Мороз.
Напомним, матч "Черноморец" - "Александрия" состоится сегодня, 27 августа в Одессе. Начало в 19:30.
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