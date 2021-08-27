Климовский согласился возглавить Львов

Новым тренером " Львова " может стать Игорь Климовский, который сейчас работает в тернопольской "Ниве".

По информации ТК Футбол, 49-летний специалист согласился возглавить львовский клуб, однако Климовскому еще необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской "Нивой".

Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.