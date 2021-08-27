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Климовский согласился возглавить Львов
Однако тренеру еще нужно согласовать этот вопрос со своей нынешней командой
Фото: ФК Нива Тернополь / Автор неизвестен
Новым тренером "
По информации ТК Футбол, 49-летний специалист согласился возглавить львовский клуб, однако Климовскому еще необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской "Нивой".
Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.
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