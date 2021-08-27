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Климовский согласился возглавить Львов

Премьер-лига
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Однако тренеру еще нужно согласовать этот вопрос со своей нынешней командой

Климовский согласился возглавить Львов

Фото: ФК Нива Тернополь / Автор неизвестен

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Новым тренером "Львова" может стать Игорь Климовский, который сейчас работает в тернопольской "Ниве".

По информации ТК Футбол, 49-летний специалист согласился возглавить львовский клуб, однако Климовскому еще необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской "Нивой".

Напомним, "Нива" Т расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 10 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.

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В статье: ФК Львов Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
ТК Футбол

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