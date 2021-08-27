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Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Это противостояние уже стало принципиальным: "Колос" несколько раз отбирал очки у "Динамо", несколько раз просто давал киевлянам достойный бой. Поэтому "Динамо" настраиваться крайне ответственно.

"Колос" уже не играет в еврокубках, поэтому может концентрироваться исключительно на борьбе в чемпионате Украины. А "Динамо" еврокубковый сезон еще не начало, хотя уже узнало своих соперников в Лиге чемпионе – "Бенфика", "Бавария" и "Барселона". Будет интересно.

Пока концентрируемся на УПЛ: матч шестого тура состоится в Киеве, 28-го августа 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Украинская Премьер - лига".

Видеотрансляцию матча "Динамо" - "Колос" обеспечит телеканал "2+2". Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на Youtube странице FootballHab. Плейер с трансляцией появится и на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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