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Альюн подписал контракт с клубом австрийской Бундеслиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-защитник Ворсклы нашел себе новый клуб

Альюн подписал контракт с клубом австрийской Бундеслиги

scra.at

Новина українською

Уже бывший центрбек "Ворсклы" Пап-Алиун Ндиайе продолжит карьеру в Австрии.

23-летний футболист подписал контракт с клубом австрийской Бундеслиги "Альтахом". Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления.

Напомним, что Альюн пришел в "Ворсклу" детом 2019 года и покинул команду этим летом, причем не без скандала. Футболист не захотел продлевать контракт с полтавчанами, вероятно по финансовым причинам, что привело к ряду резких высказываний со стороны представителей клуба.

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Также отметим, что после пяти туров "Альтах" идет в чемпионате Австрии на 4-м месте.

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В статье: Ворскла (Полтава) Альтах Пап-Альюн Ндиайе
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Источник:
ФК Альтах

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