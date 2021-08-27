Альюн подписал контракт с клубом австрийской Бундеслиги

Уже бывший центрбек " Ворсклы " Пап-Алиун Ндиайе продолжит карьеру в Австрии.

23-летний футболист подписал контракт с клубом австрийской Бундеслиги "Альтахом". Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления.

Напомним, что Альюн пришел в "Ворсклу" детом 2019 года и покинул команду этим летом, причем не без скандала. Футболист не захотел продлевать контракт с полтавчанами, вероятно по финансовым причинам, что привело к ряду резких высказываний со стороны представителей клуба.

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Также отметим, что после пяти туров "Альтах" идет в чемпионате Австрии на 4-м месте.