Ворскла подписала младшего брата Оливье Тилля

Полузащитник сборной Люксембурга Венсан Тилль продолжит карьеру в " Ворскле ", в которой уже играет его старший брат – Оливье.

21-летний футболист подписал контракт с полтавским клубом сроком на 3 года.

В команду Максимова Тилль-младший пришёл на правах свободного агента.

Отметим, что Венсан Тилль – классический центрхав, хотя при необходимости может сыграть и на флангах. Transfermarkt оценивает парня в 1 млн евро.

Минувший сезон парень провёл в португальском "Насьонале", где отдал 3 ассиста в 19 матчах. Также ранее поиграл в ряде французских клубов низших дивизионов.

В составе сборной Люксембурга сыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.