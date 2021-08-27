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Ворскла подписала младшего брата Оливье Тилля
Два Тилля - лучше чем один
vorskla.com.ua
Полузащитник сборной Люксембурга Венсан Тилль продолжит карьеру в "
21-летний футболист подписал контракт с полтавским клубом сроком на 3 года.
В команду Максимова Тилль-младший пришёл на правах свободного агента.
Отметим, что Венсан Тилль – классический центрхав, хотя при необходимости может сыграть и на флангах. Transfermarkt оценивает парня в 1 млн евро.
Минувший сезон парень провёл в португальском "Насьонале", где отдал 3 ассиста в 19 матчах. Также ранее поиграл в ряде французских клубов низших дивизионов.
В составе сборной Люксембурга сыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
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