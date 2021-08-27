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Микитишин: Ингулец бьется в каждой игре. Но мы тоже хотим проявить себя и будем биться
Ожидается серьезная битва
fcmariupol.com
Хавбек "
— Мы серьезно готовимся к игре с "Ингульцом". Не опускаем рук, а наоборот больше работаем и стараемся улучшить нашу игру. Тренерский штаб указал нам на наши ошибки, и мы проработали их. Думаю, у нас все получится.
— С "Ингульцом" ожидается серьезная игра…
— Да. Мы будем биться! Как, впрочем, и всегда. У нас простых игр нет. Все матчи, все соперники – сложные.
— "Ингулец" сейчас в хорошей форме, набрав в двух последних играх 4 очка. Что можешь сказать об этом сопернике?
— Мы смотрели последние игры "Ингульца". Это хорошая организованная команда. Они бьются в каждой игре. Но мы тоже хотим проявить себя и будем биться. Будет сложный матч для обеих команд.
— Ты стал своеобразным джокером команды. Остап Маркевич тебя практически в каждой игре выпускает во втором тайме, и ты обостряешь игру команды в атак. А в матче с "Зарей" ты забил свой первый гол в Премьер-лиге. Расскажи об этом моменте?
— Я очень рад, что забил первый мяч на таком уровне. Как раз перед игрой с "Зарей" мы на тренировке отрабатывали такие удары. Так что, можно сказать, что работа не прошла даром. К сожалению, мы проиграли. Нам предстоит еще много работы.
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