Микитишин: Ингулец бьется в каждой игре. Но мы тоже хотим проявить себя и будем биться

Хавбек " Мариуполя " Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча 6-го утра УПЛ против "Ингульца", который состоится в субботу, 28 августа.

— Мы серьезно готовимся к игре с "Ингульцом". Не опускаем рук, а наоборот больше работаем и стараемся улучшить нашу игру. Тренерский штаб указал нам на наши ошибки, и мы проработали их. Думаю, у нас все получится.

— С "Ингульцом" ожидается серьезная игра…

— Да. Мы будем биться! Как, впрочем, и всегда. У нас простых игр нет. Все матчи, все соперники – сложные.

— "Ингулец" сейчас в хорошей форме, набрав в двух последних играх 4 очка. Что можешь сказать об этом сопернике?

— Мы смотрели последние игры "Ингульца". Это хорошая организованная команда. Они бьются в каждой игре. Но мы тоже хотим проявить себя и будем биться. Будет сложный матч для обеих команд.

— Ты стал своеобразным джокером команды. Остап Маркевич тебя практически в каждой игре выпускает во втором тайме, и ты обостряешь игру команды в атак. А в матче с "Зарей" ты забил свой первый гол в Премьер-лиге. Расскажи об этом моменте?

— Я очень рад, что забил первый мяч на таком уровне. Как раз перед игрой с "Зарей" мы на тренировке отрабатывали такие удары. Так что, можно сказать, что работа не прошла даром. К сожалению, мы проиграли. Нам предстоит еще много работы.