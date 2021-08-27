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Официально: ПАОК арендовал Сидклея
Бразилец будет играть под руководством Луческу-младшего
paokfc.gr
Греческий ПАОК арендовал бразильского защитника "
Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба будет первоочередное право выкупа игрока.
Напомним, что ПАОК тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу. Также ранее сообщалось, что греческий клуб не будет платить за аренду динамовца, но обязуется выкупить контракт игрока.
Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
???? Sidcley 1️⃣6️⃣— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2021
Welcome to #PAOK #Sidcley #Reloaded #SidcleyIsHere
We are proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home.
Let's raise awareness for a good cause #PAOKaction pic.twitter.com/2s1FD7gqV7
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