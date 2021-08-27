Официально: ПАОК арендовал Сидклея

Греческий ПАОК арендовал бразильского защитника " Динамо " Сидклея.

Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Напомним, что ПАОК тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу. Также ранее сообщалось, что греческий клуб не будет платить за аренду динамовца, но обязуется выкупить контракт игрока.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.