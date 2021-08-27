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Официально: ПАОК арендовал Сидклея

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец будет играть под руководством Луческу-младшего

Официально: ПАОК арендовал Сидклея

paokfc.gr

Новина українською

Греческий ПАОК арендовал бразильского защитника "Динамо" Сидклея.

Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Напомним, что ПАОК тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу. Также ранее сообщалось, что греческий клуб не будет платить за аренду динамовца, но обязуется выкупить контракт игрока.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Сидклей
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
27.08.2021 в 21:20
Купили, а не підійшов... Чи то селекціонери помилилися, не під стиль Динамо майстерність гравця, чи тренерський штаб так і не зміг його задіяти на повну Так хоч трошки розвантажать лаву... зарплатну відомість! Може там себе розкриє, побачать як його зможуть задіяти... чи продати.
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Водитель трамвая (Бухарест)
27.08.2021 в 21:37
Трошкы розвантажать? В Черноморец и так уже полный комплект отгрузили, полноценная команда плюс трое запасных плюс тренер. Куда еще "трошкы"?
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Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 21:18
Вот они в аренду отдают, а вот кто будет заменять Мыколенка на левом фланге? караваев?
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Водитель трамвая (Бухарест)
27.08.2021 в 20:39
Миколенко, Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльский, Супряга, Беседин... Италия, Испания, Англия... 80 млн, 70 млн, 75 млн... А в результате Сидклея в аренду спихнули личинке Цыгана. Как в анекдоте: "- Давайте искупаем наших лошадей в шампанском! - У нас нету столько денег... - Ну тогда хоть кота пивом обольем!".
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